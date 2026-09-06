Más de 150 mil personas participan cada año en actividades formativas y visitan los recintos administrados por el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), a los que se suma una escena independiente y privada que ha convertido al estado en un punto relevante para el consumo cultural en el centro del país.

El director general del ICA, Alejandro Vázquez Zúñiga, informó que la infraestructura pública mantiene una amplia cobertura. La oferta educativa universitaria del instituto atiende a cerca de mil estudiantes, entre alumnos de matrícula regular y participantes en cursos de extensión.

Las 12 Casas de Cultura cuentan con alrededor de 5 mil alumnos permanentes. Además, aproximadamente 20 mil personas acuden cada año a centros de enseñanza especializada, como la Escuela de Música Manuel M. Ponce, el Centro de Artes Visuales, Casa Terán y Los Arquitos.

En materia de atención comunitaria y fomento a la lectura, las 65 bibliotecas públicas y los 120 clubes de lectura operados por el ICA reciben cerca de 25 mil usuarios anuales. A su vez, los museos, teatros y eventos masivos institucionales alcanzan una afluencia aproximada de 100 mil visitantes al año.

Vázquez Zúñiga señaló que este movimiento también se ha extendido a la iniciativa privada y a los proyectos independientes, modificando la actividad cultural local respecto de años anteriores. Aguascalientes recibe en promedio dos producciones teatrales foráneas por semana, financiadas por empresarios particulares.

La oferta se complementa con la programación permanente de recintos como Show Business Center, El Dínamo, La Saturnina, La Tercera, Épica Teatro y Al Trote, espacios que fortalecen el ecosistema cultural estatal.