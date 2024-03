Salvador Camacho Sandoval

“Calificar a la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención”. Jackson Katz.

“No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle. Quiero sentirme libre”. Reclamo frecuente y urgente de las mujeres.

El mundo global

Con razón se ha dicho que las personas tenemos dos nacimientos: el biológico y el cultural, y que este ultimo se da primero en la familia y luego en la escuela y con las amistades; ahora habrá que agregar a los medios de comunicación y, particularmente, a las redes sociales, un poder de influencia que crea e impone valores, desarrolla actitudes y provoca conductas. Sociólogos, comunicólogos, filósofos y otras personas que se han interesado en analizar la educación contemporánea nos dicen que el mundo de la escuela está siendo rebasado en mucho por el mundo y la cultura del mercado.

Bien lo dijo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, “la cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir”. Ciertamente, nos encontramos en una situación en la que se nos incentiva a comportarnos de manera egocéntrica y materialista y, en esta nueva realidad, la posición de las mujeres se encuentra en una tensión entre la conquista de sus derechos y la conservación de una función subordinada y sexualizada en una sociedad patriarcal, cosificante y violenta.

El mundo local

El pasado viernes 8 de marzo, nuevamente salieron a las calles en Aguascalientes un grupo numeroso de mujeres que reclamaron sus derechos y exigieron un alto a la violencia de género. Muchas de mis alumnas universitarias participaron como en otros años. Ellas se sienten orgullosas de formar parte de un movimiento internacional que protesta por las mujeres que han sido agredidas y asesinadas, y que lucha por mejores condiciones de vida. Ellas también son protagonistas.

En un ejercicio formativo, en mi grupo de aproximadamente 40 estudiantes en la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el tema de la violencia sexual se puso como objeto de análisis y reflexión. Se respondió a cuatro preguntas de opinión y sobre su experiencia como mujeres. La primera fue: ¿Cómo se comportaban y eran concebidas las mujeres antes y cómo los son ahora? Esta pregunta se basó en una conferencia que les impartió la maestra Laura Olvera, historiadora que ha investigado a las mujeres de Aguascalientes en el siglo XIX e inicio del XX. Las otras tres preguntas fueron:1. ¿Has vivido discriminación por ser mujer? Si es así, escribe una o varias experiencias; 2. ¿En tu vida has sentido acoso y hostigamiento sexual? Si es así, escribe una o varias experiencias; y 3. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿qué crees que se debe hacer y para qué?

El mundo de la calle, la escuela, la familia

Por razones de espacio, únicamente se anotan aquí algunas respuestas a la pregunta que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual, por el carácter violento del caso y porque para mis estudiantes es un tema muy importante. La pregunta es: ¿En tu vida has sentido acoso y hostigamiento sexual? Textualmente, las respuestas fueron las siguientes:

– Sí, en la escuela un maestro me tocaba las piernas.

– En mi trabajo un supervisor me acosaba y un día me tocó. Yo lo denuncié, pero no hicieron nada y, peor, perdí mi trabajo.

Sí, por parte de un familiar que durante seis años me violentaba y abusaba de mí.

En mi trabajo, un compañero en muchas ocasiones llegó a decir que si no fuera por las cámaras me violaría.

Mínimo dos veces a la semana recibo de hombre comentarios inapropiados. Sufrí abuso cuando tenía 14 años en una fiesta.

Un “amigo” trató de hacerme una penetración. Es un tema muy delicado, aún hay traumas que me afectan de cómo él actuó hacia mí.

Trabajo en una empresa de transportes de mercancía. Un chofer de un tráiler me marcaba y mandaba mensajes (cuando marcaba se estaba masturbando). Abusaron sexualmente de mí a los 11 años.

Un “amigo” cercano pasado de copas hizo algo que me incomodó.

En la Feria (de San Marcos) un borrachito me empezó a decir cosas y me persiguió.

Alrededor de segundo y tercero de secundaria un compañero me hacía propuestas para tener relaciones sexuales y me llegó a enviar fotos de sus partes íntimas sin que yo lo pidiera.

En los transportes públicos me acosan desde piropos hasta tocarme sin mi consentimiento.

Sí, muchas veces a lo largo de mi vida. En el camión, al sentir el acercamiento morboso de los hombres es lo peor.

Una vez, me subí a un taxi para venir a la universidad y el taxista me empezó a cuestionar y a decirme cosas feas.

Sí me han acosado en el transporte, en la calle (principalmente) sólo por ir con ropa fresca o falda. A veces, sólo por el simple hecho de ser mujer.

Sí, en muchos lugares. Hay tristemente muchas anécdotas.

Los hombres creen que tienen derecho a sexualizar a las mujeres, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle con la ropa que me gusta.

Cuando salía de trabajar por la noche, pasaban hombres que me gritaban todo tipo de cosas. Cuando salí una vez a la tienda un tipo me intentó llevar.

En el transporte público me han tomado fotos, incluso se han tocado su miembro viéndome. También por parte de mi abuelo sufrí acoso sexual. No le deseo a nadie que pase por una violación. Nadie sabe hasta hoy, sólo usted.

Estas experiencias fueron expresadas sólo en un grupo de estudiantes. Hagamos la pregunta a todas las jóvenes y mujeres adultas de la ciudad. ¿Cuáles serán las respuestas? Seguramente, no habrá mucha diferencia a las respuestas de las jóvenes universitarias. Pues ahora es esto lo que ha propiciado que las mujeres exijan de muchas maneras un cambio radical en la sociedad. Y en esta lucha, ciertamente, como lo ha dicho el educador, cineasta y escritor estadounidense Jackson Katz, arriba citado, el problema involucra nuevas masculinidades; es decir, una atención y un compromiso para que nosotros los hombres modifiquemos nuestros esquemas valórales, nuestra cultura de convivencia y, en consecuencia, nos comportemos de manera diferente, en un marco de equidad y respeto.

Por todo esto, es entendible que mis alumnas, al preguntarles ¿qué debe hacerse ante esta problemática? algunas de ellas respondieron: “Levantar la voz para que se nos den nuestros valores por igual”. “Tenemos que apoyarnos y no dejarnos solas, ayudarnos como podamos, aplicando sororidad”. “Salir a la calle y exigir respeto”. “Involucrar a los hombres para que cambien y construyamos juntos una sociedad nueva”.