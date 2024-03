José Villasáez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Al minimizar la contaminación de la Refinería de Pemex en Cadereyta, el Gobierno federal resaltó la que generan Ternium, Cemex e Iberdrola en Nuevo León… pero con datos erróneos.

Por un lado, la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a Ternium y a Cemex un volumen de contaminantes que expresó en toneladas, cuando, en realidad, los datos mencionados corresponden a kilogramos.

Además, en el caso de Ternium e Iberdrola hizo alusión a sus emisiones de dióxido de carbono, contaminante relacionado con el cambio climático, no con la calidad del aire.

A Ternium, además, con el error en el volumen se le atribuyó una cantidad de dióxido de carbono incluso mayor a la generada por todas las industrias de Nuevo León durante todo un año.

Los errores de la Federación quedaron en evidencia en un video que se transmitió en la conferencia mañanera del miércoles.

En este se atribuye a Ternium una emisión anual de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono en San Nicolás, mientras que a Cemex una de 2 mil 200 toneladas de benceno.

De acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat, esas emisiones son en realidad en base a kilogramos, no a toneladas.

Ternium, según la Semarnat, produce 69 millones 762 mil 661 kilos de dióxido de carbono, es decir, 69 mil 762 toneladas, alrededor de una milésima de lo señalado en la mañanera.

En el caso de Cemex es algo similar: su emisión anual de benceno es de 2 mil 214 kilos, que son 2.2 toneladas.

Las 69 millones de toneladas atribuidas a Ternium superan, incluso, a las emisiones netas de dióxido de carbono en todo Nuevo León durante el 2022, que fueron de 44.3 millones de toneladas.

«Ni todo el sector industrial produce esa cantidad de dióxido de carbono», dijo el miércoles Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de Medio Ambiente estatal.

A esto se suma que el Gobierno federal también aseguró ayer que dos plantas de la empresa española Iberdrola contaminan 10 veces más en la zona metropolitana de Monterrey que las emisiones de la Refinería de Cadereyta.

Con publicaciones, sostuvo que las plantas El Carmen y Noreste, que la Federación compró, emiten 4 mil 130 toneladas de dióxido de carbono al año, frente a 440 toneladas de las instalaciones de Pemex.

En este caso, al igual que en el de Ternium, el Gobierno de López Obrador basó el comparativo en las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y no un contaminante criterio regulado por una Norma de Salud.

En cambio, el dióxido de azufre, que es el principal contaminante de la Refinería, sí es un contaminante que afecta la calidad del aire y la salud.

De acuerdo con el más reciente inventario de emisiones contaminantes, la Refinería genera el 94 por ciento del dióxido de azufre que ensucia el aire de la Ciudad, que es precursor de PM2.5, las partículas más dañinas para la salud.

«De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los contaminantes criterio son aquellos contaminantes normados por la Secretaría de Salud a los que se les ha establecido un límite máximo permisible de concentración en la atmósfera, con la finalidad de proteger la salud humana y asegurar el bienestar de la población», indicó ayer el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.

«El dióxido de carbono, por su parte, no es un contaminante criterio, sino el principal gas de efecto invernadero».

Martínez Muñoz reiteró el miércoles que la Refinería es la principal fuente de contaminación de la Ciudad.