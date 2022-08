Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Acotar la prisión preventiva terminaría con la estrategia de seguridad en el País, advirtió el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el proyecto que revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al participar en la inauguración de la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario federal anticipó que acudiría ante el Máximo Tribunal para entregar un documento que contiene la postura de la Secretaría de Gobernación, de la Consejería Jurídica y del Gobierno federal en contra de que se acote la prisión preventiva.

«Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los Ministros viable, pues se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este País y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos», afirmó.

López Hernández dijo que desde la perspectiva del Gobierno federal las convenciones internacionales no deben estar por encima de la Constitución, porque es ésta la que debe regir a los mexicanos.

«Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna», insistió.

Además, anticipó que el próximo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente, para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La iniciativa planteará reformas a leyes secundarias, entre las que se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea.

«Sé que no va a ser fácil del debate, porque desde luego quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir es: van a militarización del País. Nada tan alejado de ello, no es ese el objeto de la iniciativa del Presidente de la República», aseguró.