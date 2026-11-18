CDMX. -La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, señaló a Brian Hickerson, ex pareja de la actriz, como responsable de su muerte a los 36 años, pese a que las autoridades estadounidenses concluyeron que el fallecimiento fue accidental y descartaron la participación de terceros.

«Absolutamente. No me cabe la menor duda (que él tuvo que ver con su muerte). Y creo que él lo sabe.

«Lamentablemente, permitió que Brian la volviera a manipular. Hayden claramente había dejado que, de alguna manera, controlara muchos aspectos de su vida», comentó en una entrevista con Inside Edition, la primera que concede desde la muerte de la protagonista de Heroes, ocurrida el pasado 16 de agosto.

Indicó que su hija había conseguido avances durante su rehabilitación por consumo de sustancias, aunque consideró que su relación con Hickerson afectó su recuperación y provocó que ambas se distanciaran.

Denunció que, tras el fallecimiento de su hija, recibió correos electrónicos intimidatorios de Hickerson, quien, según su versión, la habría amenazado con represalias si continuaba haciendo declaraciones públicas sobre él.