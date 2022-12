CDMX.- La docuserie de Netflix, Harry y Meghan, reveló que los Duques de Sussex vivieron un aborto espontáneo debido al estrés que la prensa generó en Meghan Markle por las notas que se publicaron sobre ella.

Una de las revelaciones que hizo la pareja real en la segunda parte de su docuserie fue la causa de un aborto que Meghan Markle tuvo en 2020, después de tener a su hijo Archie.

De acuerdo con información de The Sun, Enrique y Meghan perdieron un bebé debido a que se encontraban en un punto crítico de un supuesto ataque de la prensa.

“Estaba embarazada, realmente no estaba durmiendo y la primera mañana que nos despertamos en nuestro nuevo hogar fue cuando aborté”, dijo Meghan Markle durante el episodio seis de la docuserie.

Como consecuencia, el Duque de Sussex culpó a los medios británicos de provocarle estrés a Meghan por los contenidos que se publicaban.

El Príncipe Enrique y Meghan Markle demandaron a la editorial Associated Newspapers, encargada de periódicos como el Daily Mail, por los artículos sobre la pareja.

“Creo que mi esposa sufrió un aborto espontáneo por lo que hizo el Mail. Lo vi todo”, acusó el Príncipe durante la docuserie de Netflix. (Sandra Ivette Acevedo Barrón/Agencia Reforma)