Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del hallazgo de al menos 13 cuerpos mutilados en Poza Rica, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, echó «la bolita» al Poder Judicial de la federación por la inseguridad en la entidad.

El morenista acusó que jueces y magistrados han cancelado 44 detenciones preventivas oficiosas de presuntos homicidas, secuestradores, violadores y pederastas.

«Hay consigna por parte del Poder Judicial», sentenció García.

«Secuestran y matan; esos que tienen hoy un manto de impunidad de la Justicia Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendemos el ejercicio de su libertad de prensa, se publicitó el hallazgo de 13 cuerpos en Poza Rica, pero no de la liberación de 33 delincuentes en Veracruz, y menos se dijo que entre ellos están 22 secuestradores», dijo en conferencia de prensa.

Después aseguró que la cifra ya se elevó a 44 presuntos delincuentes que dejaron la prisión para enfrentar su proceso en libertad.

«Lamentamos (lo de Poza Rica) y ya estamos haciéndonos cargo de reforzar la seguridad y hay seis detenidos, pero también es grotesco y resulta hasta perverso que los asesinos de otros casos están nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó y nadie reflexiona que ahora los homicidas cuentan con un mensaje de parte de la Suprema Corte: ‘No te preocupes si te meten a la cárcel al rato nuestros jueces federales te sacan'», ironizó.

El 10 de agosto García y la Fiscalía General de Veracruz reclamaron excesos de jueces y magistrados federales, que, con «amparos chuecos», están ordenando liberar a presuntos delincuentes.

«Parecieran hechos que son aislados, no concatenados o incluso como lo han querido hacer, adjudicándolo a los errores de la Procuración o Administración de la Justicia, pero no es así, lo que hoy vengo a denunciar es que están avalando la liberación de delincuentes en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana», reiteró.