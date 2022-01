Claudia Guerrero Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay retrasos en las obras del Tren Maya y culpó al ex encargado del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, de no aplicarse y no entusiasmarse.

Cuestionado en la mañanera sobre el tema, el Mandatario federal dijo que en las obras de su Gobierno necesita a responsables que estén comprometidos y no se detengan ante nada.

«Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada. Y que se apliquen a fondo», dijo.

«Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados».

«Pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la Nación y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del País, o sea, podemos querer mucho a una persona pero si esa persona, este, no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante, y está pensando que es la misma vida rutinaria del Gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo que una transformación es un cambio profundo», agregó.

López Obrador puso como ejemplo de funcionarios comprometidos al General Vallejo, que está «día y noche» en la obra del Aeropuerto de Santa Lucía, y a Rocío Nahle, que «no se despega» y «no está perdiendo el tiempo» en la Refinería de Dos Bocas.

«Entonces por qué se va a terminar, entre otras cosas, no es solo ese factor, pero sí influye mucho. ¿Por qué vamos a terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo? Porque el que está a cargo de la obra, el General Vallejo, está ahí día y noche», presumió.

«Entonces. ¿Por qué vamos a terminar la Refinería de Dos Bocas, entre otras cosas, en julio, en tres años? Como el aeropuerto en poco tiempo, aunque no les guste a nuestros adversarios, porque ahí está Rocío Nahle, no se despega, no está perdiendo el tiempo».

«Por eso, Rocío Nahle y ahora por eso Javier May al Tren Maya, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos, además, somos especialistas en brincar obstáculos».

El tabasqueño agregó que Jiménez Pons abrió camino, pero que ahora se necesita más acción.

«Entonces por eso Javier, y agradecemos mucho lo que hizo Rogelio, dejó abierto el camino, desbrozado el camino pero ahora lo que necesitamos es más acción», afirmó.

Aseguró que ya tienen un acuerdo de terminación de la obra con las empresas que participan en el proyecto y que éstas han actuado de manera responsable.

«Ya tenemos un acuerdo con las empresas, un acuerdo de terminación y van a cumplir en tiempo, una especie de llave en mano, es decir, termina la obra y te pagamos, de acuerdo a lo que se ha convenido, nada de que te vamos a andar supervisando día y noche y pidiéndote comprobantes, no, las empresas son parte del pueblo de México y están actuando de manera responsable, al grado de que cuando inauguremos el Tren Maya, lo único que vamos a poner es una plaquita en cada tramo, que va decir: ‘Se inauguró en diciembre del 2023, es una obra del pueblo de México y participó la empresa fulana’, le vamos a dar un reconocimiento a las empresas», manifestó.

