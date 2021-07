La semana pasada, estaba previsto tener las finales de futbol en la Liga Estatal Universitaria, pero, como ha sido una constante en el último mes, la lluvia obligó a posponer una semana los encuentros finales. Es importante mencionar que, a diferencia de otras ediciones de este evento, se contó con pocos participantes debido a que muchas instituciones todavía no dan luz verde a sus equipos deportivos de regresar a la actividad, como medida de prevención en contra del virus de la pandemia.

Aún con esta decisión, se realizó la competencia teniendo una corta, pero gran participación de algunas universidades. Fue este miércoles cuando se realizaron tanto el juego por el tercer puesto, como la final. En el encuentro por el tercer lugar, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes logró obtener el bronce al superar a la UTMA en penales por 4-3, luego de que el juego terminara en empate sin goles en el tiempo regular.

En tanto, la final fue entre la Universidad Cuauhtémoc y la UPA, que se convirtió en un partido peleado sin que ninguno de los dos marcara diferencias en los noventa minutos, obligando al tiempo extra. En el suplemento, ambos equipos se lanzaron con todo por el gol y la UCA terminó haciendo valer su jerarquía, además de exhibir un mejor fondo físico al coronarse 3-1, obteniendo un nuevo título que los sigue manteniendo como la mejor institución de futbol universitario a nivel local, a la par de la UP Bonaterra, que, en esta ocasión, no vio participación en el torneo. Así, llegó a su final una edición más de la Liga Estatal Universitaria, que espera que, en su siguiente edición, regrese a la participación completa de las instituciones con sus alumnos ya vacunados.