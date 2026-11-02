Después de varios días de intensa competencia en el Club Campestre de Aguascalientes, este fin de semana terminó el tradicional Torneo Anual de Golf de Calaveras, un torneo que reúne a varios de los mejores golfistas de la región, ya que cuenta con una atractiva bolsa de premiación y grandes premios en la modalidad de oyes.
Este torneo comenzó desde el pasado martes y duró varios días al ser una buena cantidad de participantes. Para el jueves y viernes solo participaron los mejores de cada categoría hasta definir a los ganadores después de 3 rondas.
En la categoría estelar de Campeonato, el gran ganador del torneo fue Emilio Arellano Llamas, que tuvo un neto de 220, compartiendo el podio con el joven aguascalentense y con mucha proyección a futuro, Gerónimo Espiona Name, así como José Javier Ramírez López.
En la categoría AA, el podio estuvo conformado por Daniel Alberto García Gascón, Emiliano Ortiz López y Javier Ramírez del Valle; por su parte, en la categoría A, los tres mejores fueron José Emiliano Casillas Parada, Alfredo Martín Cervantes Medina y José de Jesús Hernández Burciaga.
Los premiados de la categoría B fueron Gustavo Jiménez Gómez, Alberto Villarreal García y Giovanni Ornelas Ruiz; mientras que en la C los más destacados fueron Omar Uziel Wong Espinosa, Gustavo Jiménez Romo y José Jiménez.
En la categoría D, los premiados fueron Pedro Mutsuga Pimentel, José Luis Murillo y Diego Zapata Chávez; en la E, los mejores fueron José Sánchez López, Daniel Sánchez y Marcos Ramírez Ruiz; mientras que los ganadores de la categoría de Seniors fueron Fernando Battaglia James, Carlos Eduardo López Velarde y Carlos de la Rocha.
Finalmente, en la rama femenil se premió a Rosa Basurto Martínez, María Elena Lomas Torres y Guadalupe Córdoba en la categoría de Damas 1; así como a María de la Riva Fernández, Daniela Perales Bosque y María del Refugio de Anda Márquez en la Damas 2.
Después de varios días de intensa competencia en el Club Campestre de Aguascalientes, este fin de semana terminó el tradicional Torneo Anual de Golf de Calaveras, un torneo que reúne a varios de los mejores golfistas de la región, ya que cuenta con una atractiva bolsa de premiación y grandes premios en la modalidad de oyes.