Después de varios días de intensa competencia en el Club Campestre de Aguascalientes, este fin de semana terminó el tradicional Torneo Anual de Golf de Calaveras, un torneo que reúne a varios de los mejores golfistas de la región, ya que cuenta con una atractiva bolsa de premiación y grandes premios en la modalidad de oyes.

Este torneo comenzó desde el pasado martes y duró varios días al ser una buena cantidad de participantes. Para el jueves y viernes solo participaron los mejores de cada categoría hasta definir a los ganadores después de 3 rondas.

En la categoría estelar de Campeonato, el gran ganador del torneo fue Emilio Arellano Llamas, que tuvo un neto de 220, compartiendo el podio con el joven aguascalentense y con mucha proyección a futuro, Gerónimo Espiona Name, así como José Javier Ramírez López.

En la categoría AA, el podio estuvo conformado por Daniel Alberto García Gascón, Emiliano Ortiz López y Javier Ramírez del Valle; por su parte, en la categoría A, los tres mejores fueron José Emiliano Casillas Parada, Alfredo Martín Cervantes Medina y José de Jesús Hernández Burciaga.

Los premiados de la categoría B fueron Gustavo Jiménez Gómez, Alberto Villarreal García y Giovanni Ornelas Ruiz; mientras que en la C los más destacados fueron Omar Uziel Wong Espinosa, Gustavo Jiménez Romo y José Jiménez.

En la categoría D, los premiados fueron Pedro Mutsuga Pimentel, José Luis Murillo y Diego Zapata Chávez; en la E, los mejores fueron José Sánchez López, Daniel Sánchez y Marcos Ramírez Ruiz; mientras que los ganadores de la categoría de Seniors fueron Fernando Battaglia James, Carlos Eduardo López Velarde y Carlos de la Rocha.

Finalmente, en la rama femenil se premió a Rosa Basurto Martínez, María Elena Lomas Torres y Guadalupe Córdoba en la categoría de Damas 1; así como a María de la Riva Fernández, Daniela Perales Bosque y María del Refugio de Anda Márquez en la Damas 2.