Aguascalientes se consolidó como la capital nacional del deporte vaquero al albergar el Campeonato Nacional de Rodeo Aguascalientes 2026. El evento reunió a lo más selecto del talento ecuestre y de monta del país, cerrando con la ceremonia de premiación que reconoció la destreza, el valor y la disciplina de competidores provenientes de diversas categorías.

Durante el encuentro, las gradas vibraron con cada una de las suertes que definieron a los campeones nacionales. En la categoría Infantil, la gran figura fue Frida Orellán, quien dominó de manera absoluta al conquistar el primer lugar en Carrera de Barriles, Carrera entre Polos y Vaquera Completa, secundada por atletas como Renata y Valery Sosa.

Por su parte, la división Juvenil Menor dejó en evidencia el alto nivel competitivo con destacadas actuaciones múltiples de Santiago Pérez y Renata Jiménez, quienes lideraron disciplinas como lazo y listón, amarre de chiva y toretes. En Juvenil Mayor, el ímpetu de Alondra Quezada y Miguel Pérez brilló con fuerza al adjudicarse los máximos honores en vaquera y vaquero completo, así como en emocionantes duelos de lazo y jineteo de toros.

La categoría Abierta ofreció un cierre de fotografía, destacando el dominio de Abril Pérez y Andrés Pérez, quienes demostraron experiencia y técnica impecable. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de los nuevos talentos galardonados como novatos del año, entre ellos Mateo Rangel y Paulina Quezada, además de la distinción en la categoría Máster para Gonzalo Pérez.

Desde el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) se refrendó el compromiso de continuar impulsando estas disciplinas, generando espacios que potencien el talento local y nacional, celebrando el trabajo conjunto entre deportistas, entrenadores y familias.