Después de varios días de intensa actividad en el club Sportika de Aguascalientes, este domingo culminará el Torneo de Tenis de Aniversario, uno de los torneos más importantes de la temporada.

Este torneo comenzó desde el fin de semana pasado con los primeros partidos de la modalidad de singles, señalando que el torneo fue de eliminación directa y que se tuvieron aproximadamente a 12 competidores por categoría. A mitad de semana se jugaron los partidos preliminares de dobles y algunos encuentros pendientes, dejando una gran actividad para este sábado.

Por las condiciones climáticas estuvo en riesgo el desarrollo de la fase final, pero afortunadamente se pudieron disputar las semifinales de singles, las semifinales de dobles e incluso algunas finales de dobles. Para este domingo solo se jugarán las finales de singles y cerrará el torneo con la ceremonia de premiación a la 1:00 de la tarde, aproximadamente.

En la rama varonil, los que avanzaron a la final de la categoría B fueron Pablo Ruiz y Diego Díaz, quienes superaron respectivamente a Juan José Fuentes y Rodolfo Olivares. En la categoría C, los que pasaron a la final fueron Carlos Ruiz, que superó con doble 6-0 a Rodrigo Macías, y Miguel Gómez, quien derrotó en semifinales a Leonardo Aguilar.

Por su parte, en la categoría D, los que avanzaron a la final fueron Adrián Pizaña y Juan Carlos Martínez, luego de superar respectivamente a Carlos Medrano y Daniel Zermeño. En cuanto a la rama femenil, la final de la categoría de novatas será entre Guadalupe Rivas y Karmina Dávila.