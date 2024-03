Con la llegada de la primavera y el ascenso en las temperaturas, Miguel Ángel Patiño, miembro de la Asociación de Controladores de Plagas, ha exhortado a la población a adoptar medidas preventivas y a buscar el apoyo de empresas profesionales y certificadas para combatir las plagas, con el objetivo de preservar la salud pública y asegurar un entorno salubre en Aguascalientes.

Patiño indicó que el aumento de la temperatura durante la primavera favorece la multiplicación de cucarachas, moscas y mosquitos en la zona. Subrayó que estas plagas no solo causan incomodidad entre los ciudadanos, sino que también constituyen una amenaza para la salud. «Con el calor, las cucarachas pueden encontrarse bajo las aceras, en postes de madera o de alumbrado público, y en distintos espacios urbanos, desde donde pueden invadir áreas de manipulación de alimentos», explicó.

El especialista remarcó la importancia de enfocarse en la prevención para el manejo de estas plagas, advirtiendo que el tratamiento no debe ser exclusivamente reactivo. Alertó sobre el peligro que representan las cucarachas y otras plagas en la contaminación de alimentos y la transmisión de enfermedades gastrointestinales.

Asimismo, subrayó la importancia de contratar empresas de control de plagas debidamente autorizadas y registradas, advirtiendo sobre individuos que ofrecen estos servicios a precios reducidos sin contar con las certificaciones o garantías sanitarias adecuadas. «Es crucial que la ciudadanía verifique que las empresas de control de plagas estén autorizadas por las autoridades sanitarias. Evitar contratar a personal no calificado es fundamental para prevenir riesgos adicionales, como robos o conductas inapropiadas», aseveró.

Patiño también señaló que, aunque se anticipa un incremento del 15 al 20 por ciento en la demanda de estos servicios con respecto a meses previos, todavía no se ha llegado al máximo de solicitudes esperadas para esta temporada.