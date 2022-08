Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, aseguró que el dueño de Teléfonos de México (Carlos Slim) no va por las jubilaciones, sino que quiere el Contrato Colectivo y al propio Sindicato, lo cual no permitirán.

«América Móvil es la dueña de Telmex, tuvo mil por ciento de aumento de utilidades, y al dueño (de Teléfonos de México) le fue en la pandemia como jamás en la vida le ha ido, pero no puede alcanzar mayores niveles si no nos quitan nuestra jubilación.

«Si se salen con la suya no es la jubilación la que quieren, quieren el contrato, quieren el sindicato y eso no va a pasar, les aseguro que vamos a pelear y a defender lo que es producto de la lucha», dijo Hernández Juárez en un mensaje a sus agremiados.

Señaló que tiene confianza en la mesa técnica tripartita que inició reuniones el lunes pasado, en donde participan representantes de la empresa y el sindicato, con mediación de la Secretaría del Trabajo.

«Tenemos confianza en esta mesa y vemos que los números parecen ser más elocuentes. No tienen ningún impacto sobre la situación financiera (el caso de las plazas que reclama el Sindicato)», subrayó el líder telefonista.

La compañía de Carlos Slim arrastra un pasivo de 270 millones de pesos que es creciente y pone en riesgo a las fuentes de empleo, advirtió la telefónica.

Son más de 60 mil trabajadores, entre jubilados y activos, los que tiene la empresa y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) reclama la incorporación de mil 942 vacantes más.

El líder sindical argumentó que a los dueños de Teléfonos de México no les gustan los Sindicatos y muchos de los que tienen en sus empresas son de protección.

«Creo que los dueños de Telmex no les gustan los sindicatos, los dueños de Telmex tienen como 500 empresas y No hay muchos sindicatos trabajando con ellos, a casi todos los tienen bajo control, casi todos son de protección. Y nosotros siempre hemos sido aparte», subrayó.