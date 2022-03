A pocos días de que las cinco candidatas a la gubernatura del estado inicien con sus campañas políticas, la Secretaría de Servicios Públicos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento estarán vigilantes de que las candidatas no pongan propaganda electoral en mobiliario urbano, postes y bardas no autorizadas por el Instituto Nacional Electoral, informó, Carlos España.

En entrevista, el secretario de Servicios Públicos detalló que el INE será el encargado de emitir las sanciones correspondientes a las candidatas o partidos que se salgan de la norma.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral le ha solicitado a la SSP y a SEDUM que si observan cualquier tipo de publicidad desmedida de algún partido o publicidad que esté dentro de las instalaciones del municipio o infraestructura municipal, hagan un acta informativa, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para poner orden.

“Incluso algunas bardas que se encuentren obstaculizando algún tipo de proceso electoral nos han hecho el llamado, independientemente de cualquier partido, nos han hecho el llamado muy puntual. Desde el Ayuntamiento ha habido una muy buena comunicación, nos dicen ¿sabes qué? De este partido o cuál sea, hay que quitarlo, hay que limpiarlo y hay que evitar cualquier tipo de sanción que va inherente al Ayuntamiento de Aguascalientes”, declaró, España Martínez.

Para lograr que la publicidad electoral no se salga de norma en el municipio capital, el secretario de Servicio Públicos detalló: “hemos tenido una reunión con Desarrollo Urbano y su área de Imagen Urbana y nos están dando un perímetro donde debemos de fortalecer el tema del limpiado de postes y de avenidas importantes”.

En aquellas bardas o postes que haya publicidad electoral sin autorización, el INE enviará una lista para que el personal de limpia despeje toda zona que no cuente con permiso para la instalación de propaganda política.

Por último, se les asignan algunas zonas a los partidos políticos participantes en el proceso, en las que contarán con un permiso para publicidad por un periodo determinado, en cuanto este concluya, se informará a la SSP para que efectúen el retiro de propaganda partidista.

