La falta de atención veterinaria preventiva, el uso de castigos físicos y el desconocimiento de las necesidades emocionales de los animales son algunas de las prácticas que deben evitarse para garantizar su bienestar, advirtió Claudia Edwards Patiño, directora de Programas de Humane World for Animals México.

En el marco de noviembre, Mes del Cuidador Compasivo, la activista señaló que cuidar a los animales no consiste únicamente en proporcionarles alimento y refugio, sino también en reconocer que pueden experimentar dolor, miedo y estrés, por lo que necesitan condiciones que favorezcan su salud física y emocional.

Entre las principales recomendaciones, destacó proporcionarles una alimentación equilibrada y acceso permanente a agua limpia, además de garantizar revisiones veterinarias periódicas, vacunación, desparasitación y esterilización. Subrayó que la atención médica no debe limitarse a los momentos en que presentan alguna enfermedad.

Otro aspecto fundamental es evitar los golpes, gritos y amenazas como métodos de educación, debido a que estas prácticas pueden generar miedo, estrés e inseguridad. En su lugar, propuso recurrir a la paciencia, la constancia y el refuerzo positivo. También recomendó mantener a los animales en espacios seguros, protegidos de accidentes y condiciones climáticas extremas, donde puedan descansar, jugar, explorar y desarrollar comportamientos propios de su especie.

Agregó que el cuidado responsable implica dedicarles tiempo, respetar sus emociones y preferencias, evitar situaciones que les provoquen ansiedad y asumir que su protección representa un compromiso durante toda su vida.

Finalmente, hizo un llamado a promover una cultura de respeto hacia los animales desde los hogares y los espacios públicos, al considerar que prevenir el maltrato y garantizar condiciones de vida adecuadas es una responsabilidad compartida.