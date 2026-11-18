Nora Ruvalcaba Gámez, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cuestionó la contratación de empresas de seguridad privada para vigilar pozos de agua potable, al considerar que los presuntos actos de vandalismo podrían utilizarse como pretexto para justificar contratos discrecionales. Advirtió que se mantendrá atenta a estas contrataciones, mientras las autoridades municipales continúan sin resolver las deficiencias operativas que afectan el suministro en distintas colonias de Aguascalientes.

La representante de Morena señaló que las autoridades deben explicar por qué los tandeos y las interrupciones del servicio afectan principalmente a las colonias populares, mientras que en las zonas de mayor poder adquisitivo no se presentan, según afirmó, las mismas restricciones.

Sostuvo que las fallas en el abastecimiento no pueden atribuirse únicamente a daños ocasionados a la infraestructura hidráulica, pues existen antecedentes de problemas de distribución, baja presión y mala calidad del agua desde la administración de Veolia.

Como muestra de las deficiencias que persisten desde que MIAA asumió la operación del servicio, presentó cifras oficiales del organismo que documentan 233 reportes de agua turbia entre 2024 y 2026, de los cuales 89 corresponden a 2024; 60, a 2025, y 84, a 2026.

Detalló que entre las colonias con mayor número de reportes se encuentran España, con 10; Circunvalación Norte, Lomas de la Asunción y San Pablo, con siete cada una, además de Municipio Libre, Colinas del Río, San Cayetano, Villa Montaña y Cumbres.

Ante este panorama, cuestionó que se destinen recursos a la contratación de vigilancia privada sin atender previamente las causas del desabasto y los problemas relacionados con la calidad del servicio.

Finalmente, la coordinadora estatal hizo un llamado a los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Aguascalientes para que exijan la renuncia de Jesús Vallín como titular de MIAA, al considerar que su gestión no ha logrado garantizar un servicio adecuado a la población.