La educación ambiental debe ser integrada a todos los programas y a la currícula de todas las escuelas y universidades en el estado, así como en los que toman las decisiones en los gobiernos, estableció Karen del Rocío Correa Padilla, presidenta de la Red de Educadores Ambientales de Aguascalientes.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra este 26 de enero comentó que todos los temas ambientales en general tienen que ver con educación. “Si no educas a la población en que ya no debe de generar tantos residuos, por más óptimas condiciones en que esté el Relleno Sanitario de San Nicolás, no va a trascender. Necesitamos tener educación ambiental e ir a la par con los programas en las escuelas”.

Afirmó que la educación ambiental debe darse desde que el ser humano nace e integrarla a la currícula de las escuelas y universidades, pero sobre todo en quienes toman las decisiones, que son los adultos. “Ponemos una responsabilidad enorme en los niños y les dejamos en sus manos el mundo, pero los adultos son quienes toman las decisiones, entonces hay que educar a todos: funcionarios, a todas las personas que toman decisiones, a las que están por profesionalizarse, a los arquitectos, que sepan cómo hacer construcciones sustentables. Todos necesitamos educación ambiental, no centrar la educación nada más en los niños”.

Comentó que en el trabajo de la Red de Educación Ambiental están generando una participación e incidencia de toda la población en las políticas públicas para ir de la mano con las autoridades municipales, estatales y federales y prueba de ello fue el reciente acercamiento con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, para generar programas y proyectos bien establecidos y diseñados para que, a través de los centros de educación y cultura ambiental y de los diferentes cargos y espacios, se pueda tener un resultado óptimo, no sólo en el tema de cultura del agua, sino en el aprovechamiento de los recursos, en el ordenamiento ecológico, en el tema del Río San Pedro, entre otros que trabajarán en los próximos meses.