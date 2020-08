Al informar que la Condusef en Aguascalientes recibe de manera presencial únicamente a aquellos usuarios que tramitan su cita al teléfono 55-53-40-09-99, a causa de la contingencia sanitaria, el titular de unidad, Ignacio Villanueva Chávez, aseveró que los asuntos más reclamados se relacionan con los cargos no reconocidos y las transacciones electrónicas no realizadas.

De enero a la fecha se han atendido a más de 4 mil 700 usuarios, donde más de dos mil personas presentaron sus quejas o controversias hacia las instituciones financieras y bancarias, y hasta ahora han disminuido sensiblemente las quejas respecto a los robos de identidad, sólo se tienen 10 casos registrados en el año.

Agregó que el robo de identidad es de los asuntos que no se tratan por las plataformas digitales, estos son atendidos de manera directa con las personas afectadas, siempre aplicando los protocolos sanitarios y de la sana distancia.

En entrevista con El Heraldo, el titular de la unidad de atención a usuarios de la Condusef recomendó que ante la popularización de las transacciones electrónicas es indispensable que las compras se hagan únicamente en plataformas o páginas conocidas, no utilizar links que se ofrecen a través de las redes sociales u otros medios electrónicos, porque no son confiables.

Otro factor elemental es que no se hagan operaciones electrónicas en internet público, eso es delicado, tampoco proporcionar la información a otras personas, amigos o familiares. De igual manera, es importante que tras la realización de las operaciones se cierren las computadoras personales para no dejar registro.

Indicó que la contingencia sanitaria aceleró el proceso de trabajar por la vía remota y sin duda las operaciones electrónicas continuarán en ascenso; la Condusef estará atenta a todas las situaciones que se generen en esas plataformas financieras y bancarias.

De igual manera, la Condusef avanza para que pronto las conciliaciones entre usuarios con las instituciones financieras o bancarias sean por vía telefónica y no presencial, a fin de cuidar la salud de las personas involucradas.