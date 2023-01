Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La venta a través de redes sociales, también conocida como social commerce, es cada vez más frecuente en México. y con ello los riesgos de estafas y fraudes.

Se trata de operaciones de compra y venta que los consumidores realizan sin salir de aplicaciones como Instagram, Facebook y WhatsApp, un canal que ha sido empleado al menos una vez por alrededor de 57 por ciento de los consumidores mexicanos, de acuerdo con un estudio elaborado por Rapyd.

Entre los productos que más se comercializan a través de las redes sociales mencionadas se encuentran ropa, artículos de belleza y cosméticos, así como alimentos y bebidas, señala el documento.

Sin embargo, por atractivo y accesible que parezca este canal de venta, no se encuentra exento de riesgos, los cuales deben tomar en cuenta los consumidores.

«Las redes sociales, especialmente a través de influencers engañosos, se han convertido en un mercado de anarquía sin atención por parte de las autoridades.

«La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no monitoreó ni una cuenta de TikTok durante 2022. Por lo tanto, los incentivos para que estafadores continúen con sus malas prácticas son muy altas pues no pasa nada y fácilmente pueden abrir otra cuenta», explicó Maximilian Murck, director de la asociación civil de protección al consumidor online Tec Check.

SÓLO ACEPTAN TRANSFERENCIAS

El directivo aclaró que generalmente el social commerce ofrece únicamente la opción de hacer transferencias como método de pago, lo que abre la oportunidad para que cualquier estafador pueda estar presente en redes sociales presuntamente ofreciendo algún producto y servicio, poniendo en riesgo a los consumidores, especialmente a los más jóvenes.

«Hacer una compra segura depende de varios factores: métodos de pago seguros, aviso de privacidad con domicilio fiscal, términos y condiciones claras, atención al cliente en caso de controversia, certificados, garantía de originalidad.

«Muchas cuentas en redes sociales no cumplen con lo mínimo», expuso el directo de Tec Check.

El social commerce superará el billón de dólares estadounidenses en todo el mundo durante este año, lo que representará un incremento histórico de 25 por ciento en relación con lo registrado un año antes, de acuerdo con estimaciones de la consultora Deloitte.

En su más reciente estudio Predicciones TMT 2023, Deloitte señaló que este crecimiento no es irrazonable si se tienen en cuenta las tendencias de crecimiento pasadas y la dependencia continua de todo lo relacionado con lo móvil y lo digital.

ACTUALIZAR REGULACIÓN

La consultora detalló que se espera que las compras que lleven a cabo más de 2 mil millones de personas alrededor del mundo se realicen a través de una plataforma de redes sociales durante este año.

«Las autoridades deberán actualizar sus marcos regulatorios para no quedar atrás en esta nueva modalidad, la cual promete ser la revolución del comercio electrónico», manifestó por separado Antonio Rivero, director comercial de la Región América del Norte de la consultora Napse.

Un segundo riesgo que los consumidores no deben pasar por alto es la facilidad para hacer la compra expone a compras compulsivas que pueden dañar las finanzas personales, de acuerdo con el especialista.

El social commerce, manifestó Rivero, representa el acceso inmediato a compras de impulso para los consumidores.

Ante esta situación, el especialista alertó que este tipo de compras, sin una planeación adecuada, puede convertirse en un dolor de cabeza para los consumidores.