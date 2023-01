Sergio Lozano García Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Idealmente, en cada interacción en el lugar de trabajo nuestras conversaciones debieran ser positivas y constructivas, pero ése no es siempre el caso. Las pláticas pueden tornarse frías y despectivas, convirtiéndose en vehículos para una cultura laboral tóxica, plantea un artículo de CNBC.

Para evitar eso, aconseja evitar frases tóxicas como las siguientes en tu vocabulario:

1. «Siempre lo hemos hecho así»

Esto indica que tienes una mentalidad cerrada y eres resistente al cambio o a las sugerencias. Diciendo esto, puedes desmotivar a la gente.

2. «En mi época, la pasamos peor»

Con ello das el mensaje a otra persona de que debe esperar el sufrimiento. Cuando se usa, silencia a la persona que expresa un problema.

3. «Fuimos con tal persona porque es el de más experiencia»

Este mensaje puede ir en contra del potencial de una persona a la que se le dice y de su motivación. Diferentes personas comienzan sus carreras en diferentes líneas de salida.

4. «¿Puedes documentar ese incidente en un correo electrónico?»

Esto dice que la divulgación de un incidente puede no ser confidencial o anónima y con ello se puede generar temor a represalias o falta de confianza.

5. «Tal persona no quiso decir lo que dijo»

Es como decir esencialmente: «escucho tu queja, pero estoy protegiendo a la otra persona y tu queja no me importa».

6. «No me siento bien, pero trabajaré con energía»

Alardear de superar el dolor, una infección o una crisis emocional no es una insignia de honor. También resta méritos a las personas que sí se cuidan.

7. «Mantenga esto entre nosotros, ya que no me pasó a mí»

Demuestra ser propenso al chisme y a no respetar la privacidad de otros. También compromete a quien se lo dice.

8. «¿Me lo envías esta misma noche?»

La demanda persistente de nuestro tiempo personal genera resentimiento y agotamiento, especialmente si ese tiempo no es compensado.