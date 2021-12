Tania Romero Agencia Reforma

En temporada decembrina no todos los sentimientos son positivos, algunos experimentan tristeza o soledad.

Ciertos factores ambientales y sociales pueden detonarlos, desde el clima y problemas económicos, hasta los estragos derivados de la pandemia por el Covid-19, cuenta el psicoterapeuta Roberto Patoni.

«La depresión navideña es parte de un trastorno afectivo estacional, causado por el factor ambiental, ya que hay menos exposición al sol y, por ende, al neurotransmisor de la serotonina, el cual tiene peso en la estabilidad emocional», explica el maestro en Medicina Conductual.

Además, en el marco de la pandemia por Covid-19, las personas pueden sentirse mal al recordar la muerte de un ser querido; de hecho, por el distanciamiento social, la retroalimentación del pésame podría darse en la reunión navideña y ello no es aconsejable.

Por otra parte, Cynthia Peña, psicóloga y académica de la Universidad La Salle, advierte sobre el peso de las expectativas sociales.

«A esto se suma el bombardeo mediático, todas estas noticias, comerciales de ventas, la imagen una y otra vez de la familia reunida, pero tal vez ahora no es tan fácil coincidir todos o algunos ya no están», señala la psicoanalista.

Por ello, aconseja hacer un ejercicio individual para construir o deconstruir el significado que tienen estas épocas.

«Muchas veces la desesperanza y la depresión vienen de compararse con eso que nos muestran los medios: la familia dándose regalos; más bien, hay que preguntar qué le significan a cada quién esas cosas, si de manera automática lo asumimos o si realmente lo importante son las personas».

Patoni enlista síntomas que, de ser constantes, deben acompañarse de asesoría médica: estar desanimado, apático o desesperanzado; con pensamientos negativos, de culpa o incluso muerte; poca energía, falta de interés y apetito, aislamiento, somnolencia e insomnio.

Algunas estrategias para afrontarlos es comer sanamente y participar en actividades de altruismo. Además, hacer caminatas y exponerse al sol, meditar o participar en algún retiro.

Para él, es importante cultivar una proyección de futuro más esperanzadora, hacer ejercicios de agradecimiento de aspectos vitales como estar sano y rodeado de personas queridas y fijar metas viables.

«Centrarse en lo que no se logró genera frustración, por eso es bueno hacer un recuento de lo que sí se alcanzó, aunque no haya sido planeado».

