Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pronósticos económicos planteados en el paquete económico 2021 reflejan demasiado optimismo y son difíciles de cumplir, advirtieron especialistas.

La austeridad y los pronósticos son un riesgo para las finanzas públicas y la calificación del País, aseguró Ariane Ortiz-Bollin, analista soberano de México en Moody’s.

“Esta austeridad no es sostenible en el tiempo, porque no se puede ir recortando (gasto) cada vez más, si la economía se cae. Nosotros estamos calificando a través del tiempo, no solamente por un año u otro”, dijo en el seminario Inside Latam México, organizado por la calificadora.

El pronóstico de crecimiento de 4.6 por ciento para 2021 planteado por la Secretaría de Hacienda es muy superior al estimado de 3.7 por ciento por Moody’s.

En el mismo evento, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, manifestó su preocupación por la dificultad de cumplir las expectativas de crecimiento.

“(Es un) presupuesto sumamente austero y basado en supuestos difíciles de lograr.

“El poder ‘rebotar’ el 4.6 por ciento el año entrante se ve difícil y va a depender de la recuperación de los empleos y la reactivación en el consumo de los hogares. Eso nos dará en 2021 un año casi igual de difícil que en 2020”, aseveró.

Bank of America agregó que con su previsión de crecimiento, Hacienda está sobreestimando los ingresos presupuestarios y por lo tanto, anticipa que no contraerá más deuda.