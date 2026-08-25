Cesar Esteban Flores Rodríguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Diputados federales y senadores de la 4T reprocharon a su correligionaria Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, haber ingresado al jet-set de los vuelos privados a destinos de lujo.

«Hay que cuidar el movimiento: hay que seguir los lineamientos éticos», planteó el portavoz de la diputación, Arturo Ávila.

«Si esa información es válida, obviamente no corresponde al espíritu y a la letra de la Cuarta Transformación. La 4T requiere austeridad republicana», alegó el senador Óscar Cantón Zetina.

El diputado petista Reginaldo Sandoval dijo que se debía recordar «que estamos en la ruta de los principios de la 4T.

«Y si no entienden el mensaje de la austeridad republicana, se los explicamos una vez más…».