Enrique Osorio Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Especialistas en materia de seguridad y derecho penal señalaron las deficiencias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus intentos por dejar la Guardia Nacional (GN) en manos de la Sedena, como lo plantea la iniciativa de reforma a la Constitución presentada el lunes.

«Es una repetición de lo que ya intentó López Obrador en el pasado, que fue militarizar a la Guardia Nacional, que la cabeza sea la Sedena y no la Secretaría de Seguridad Pública, cosa que ya fue rechazada por la Corte», recordó Anuar García, presidente de México SOS, Capítulo Jalisco.

«Insiste mucho en la formación militar, pero dice que el accionar sería policiaco, obviamente para intentar disfrazar el hecho de que militarizaríamos el tema de la seguridad».

Por su parte, Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, consideró incongruente que un grupo civil policial tenga formación y disciplina militar.

«Si depende del orden militar, si está con los derechos y las obligaciones militares y si va a estar dentro de la estructura militar, pues son militares, y eso es militarizar la seguridad pública», señaló.

La iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados plantea cambios en la Constitución, entre ellas el reconocimiento de la GN como fuerza armada permanente adscrita a la Sedena.

En su surgimiento, se planteaba a la GN como un grupo de apoyo mientras se fortalecía a las Policías locales, lo que no ha ocurrido.

«(Las Policías) han estado en una situación de debilidad derivada del contacto directo que suelen tener con los delincuentes que operan en los territorios municipales o estatales».

«Ante la falta de recursos para consolidarse, estas Policías son víctimas de la violencia, incluso del asesinato o cómplices de la corrupción de la delincuencia organizada», dice la propuesta, para justificar la operación de la GN con personal militar y para adscribirla a la Sedena.

Esta debilidad de los cuerpos policiacos, atribuida a los Gobiernos locales, fue potenciada por la desaparición de subsidios federales, como el Fortaseg, durante la gestión de López Obrador, coincidieron los especialistas.

La Guardia Nacional llegó a Jalisco en julio de 2019, pero su presencia no impidió que la entidad se convirtiera en primer lugar nacional en desaparecidos y su territorio fuera centro de disputas entre grupos de la delincuencia organizada.