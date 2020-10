Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de infraestructura presentado dentro del Acuerdo de Reactivación Económica contempla pocos proyectos o ninguno en estados que aportan un porcentaje relevante al PIB nacional, advirtió la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).

Esto evidencia, indicó, una falta de vinculación entre inversionistas y Gobierno federal,

Querétaro concentra el 22 por ciento del total de la inversión total de los 39 de proyectos anunciados por 297 mil millones de pesos, y éste estado aporta poco más del 2 por ciento del PIB, señaló Marco Gutiérrez, presidente de la organización.

En esta entidad se prevé reactivar el tren de alta velocidad México-Querétaro.

En tanto, Hidalgo concentra el 20 por ciento del monto total de la inversión anunciada en infraestructura y aporta menos del 2 por ciento del PIB.

En contraste, Nuevo León, que aporta el 7.5 por ciento del PIB, se proponen proyectos que únicamente suman el 10 por ciento de la inversión anunciada.

En caso de Guanajuato, no se tienen previstos proyectos pese a que es un estado eminentemente industrial que aporta el 4 por ciento del PIB.

“La pregunta es dónde están los inversionistas privados de estos estados, que conocen las necesidades, los proyectos, qué está sucediendo”, cuestionó Gutiérrez en el panel virtual “La voz de los expertos sobre el Plan de Infraestructura”.

Aseveró que esto evidencia que no hay una interlocución con el Gobierno federal.

Por eso, dijo, es necesario revisar los canales de comunicación y cómo se están eligiendo los proyectos a desarrollar, ya que estados como Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Tamaulipas están fuera.

Y mientras tanto, la Ciudad de México, que aporta al PIB un 20 por ciento, únicamente está recibiendo el 3 por ciento de inversión de este plan.

Si bien el plan presentado el lunes es un primer esfuerzo, apuntó Gutiérrez, habría que revisar lo que está ocurriendo para saber si entre la iniciativa privada y el sector público no hay acuerdo para nuevos proyectos en los estados que no están siendo considerados, mencionó.

Reprochó además que el Gobierno federal no consideró proyectos que la CNEC había planteado como viables, entre ellos el Tren Costero Baja California.