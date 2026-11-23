Erika P. Bucio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972, amplía lo que el Estado mexicano debe proteger y autorizar, y al mismo tiempo establece que el INAH y el INBAL no recibirán recursos adicionales, lo que la volvería inoperante, alertan especialistas y el sindicato de restauradores del INAH.

La iniciativa, firmada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 10 de noviembre pasado y publicada el día 18 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, reforma nueve artículos, adiciona uno y fue turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Secretaría de Hacienda dictaminó sin impacto presupuestario porque tanto el INAH como el INBAL, al igual que la Secretaría de Cultura (SC) y el Indautor, asentaron en sus evaluaciones que no requerirían mayores asignaciones para cumplir con las nuevas atribuciones, según el oficio 411/UDPCSG/2026/26342 de la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto, anexo a la iniciativa.

«El transitorio tercero dice que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. Te hago crecer la carga, pero no te doy con qué, y además de manera inconmensurable», observa Carlos Villaseñor, exdirector jurídico consultivo del INAH.

Un borrador de la iniciativa, consultado por REFORMA, incluía en el artículo 55 un párrafo según el cual Hacienda cuidaría que los institutos contaran con las asignaciones necesarias para cumplir sus funciones, y destinaba los ingresos por multas a fondos para investigación, protección, conservación, restauración, recuperación y difusión.

Al analizar el borrador, el antropólogo Bolfy Cottom, experto en derechos culturales, considera esa promesa poco creíble.

«Parece una burla, cuando las instituciones viven en la miseria, la infraestructura se está cayendo y hay personal que ya no contrataron», señala el autor de Nación, patrimonio cultural y legislación.

El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (SINAR) manifestó también su preocupación por la ampliación de atribuciones institucionales sin los recursos suficientes. Además, denunció que, pese a haber solicitado una reunión, no fue convocado a revisar la propuesta.

Con el artículo 36 reformado, más inmuebles quedarían bajo el control del INAH. Hasta ahora son monumento por ley solo las «obras civiles relevantes de carácter privado» de los siglos 16 al 19. La iniciativa quita el adjetivo, así que serían todas, aunque no estén catalogadas, junto con los «muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles».

Eso implicaría que cualquier obra en esas construcciones requiriera permiso del INAH y restauración conforme a su normativa técnica.

Villaseñor advierte además una posible afectación directa a los municipios con obras civiles de los siglos 16 al 19, que tendrían que revisar sus planes parciales de desarrollo urbano, algo que juzga materialmente imposible.

«Desde una chocita, una capillita, un establo, una troje. Todo se vuelve monumento histórico», ejemplifica Villaseñor.

El abogado Ernesto Becerril, especialista en derecho del patrimonio, celebra la eliminación del adjetivo como «el más grande avance» de la reforma, aunque advierte sobre su aplicación.

«No les va a alcanzar presupuestalmente. Conceptualmente es muy bueno. En la aplicación representa un gran reto para el INAH», recalca.

El artículo 9 establece asesoría profesional obligatoria para todos los monumentos, que antes se limitaba a los «bienes inmuebles declarados monumentos». De modo que el instituto «proporcionará asesoría profesional para la conservación y restauración de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos a que se refiere esta Ley».

«El 9 ya no habla solo de los inmuebles declarados. Se redacta como una obligación», apunta Villaseñor. «Entra todo lo que se considere monumento, por declaratoria o por ministerio de ley. Eso le incrementa notablemente sus responsabilidades».

La obligación abarcaría inmuebles y muebles, declarados o protegidos por ley, lo que, sumado al artículo 36, multiplica el universo de atención.

«Nada más con Guanajuato te acabas el País», ironiza Villaseñor.

Según el pronunciamiento del SINAR, la asesoría obligatoria «supone inspecciones in situ, lo que exige personal y recursos suficientes. Sin un incremento presupuestal, esta disposición no podrá cumplirse».

Hasta ahora se requiere permiso para reproducir monumentos con «fines comerciales». La propuesta de reforma al artículo 17 lo extiende a la «comunicación pública» y a los fines académicos o de difusión cultural, e incluye los bienes paleontológicos. Además, cada instituto emitiría sus propios lineamientos.

Esta disposición, según los especialistas consultados, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información e inhibe la difusión del patrimonio cultural.

«Lo más serio es que están mezclando los fines comerciales con los académicos o de difusión de la cultura. Prácticamente todo tiene que estar en el control del Estado. Es lo que yo veo: control», señala Cottom.

Villaseñor plantea una afectación directa al trabajo periodístico.

«No podrías ilustrar textos con ningún tipo de imagen de monumento arqueológico, histórico o artístico sin el permiso previo de la institución, aunque sea para difusión. Me parece un extremo exagerado», alerta.

La iniciativa establece nuevas atribuciones de vigilancia en el artículo 42. Abarca los sitios de la Lista del Patrimonio Mundial y «cualquier otro elemento que obstruya de forma parcial o total, de manera temporal o permanente las visuales» dentro de las zonas de monumentos o en los monumentos.

Becerril lo ve como un avance porque toca la imagen urbana y el paisaje.

«(Es una) lástima que la reforma no llegue un poco más, que defina qué es el paisaje y cómo se protegería», acota.

Villaseñor advierte que, aplicado al pie de la letra, impediría los conciertos en Paseo de la Reforma, la Catrina del Zócalo y la iluminación navideña, porque obstruyen las visuales de los monumentos. Más aun, cuestiona la posible invasión de facultades de los municipios en materia de espacio público.

Cottom objeta que el concepto de «sitios del Patrimonio Mundial» no está en la Constitución ni en la ley, lo que abre la puerta a amparos.

La reforma al artículo 12 extiende la facultad de suspender obras, ordenar su demolición o el retiro de elementos, que hoy se limita a los monumentos, a los inmuebles colindantes, a cualquier inmueble dentro de una zona de monumentos y a los sitios de la Lista del Patrimonio Mundial, con cargo al propietario.

«En cierto sentido tiene razón la iniciativa: si en un colindante con monumento histórico se construye un rascacielos, lo va a tumbar tarde o temprano. Pero no se puede proceder de la misma manera. En todo caso hay que establecer un mecanismo de apercibimiento sobre el riesgo en el que está poniendo al monumento», plantea Cottom.

Eso implicaría más inmuebles que vigilar y más procedimientos de suspensión, por lo que el antropólogo anticipa amparos.

Kahlo y la prohibición de exportación definitiva

La reforma al artículo 16 prohíbe la exportación definitiva de las obras de particulares con declaratoria de Monumento Artístico.

Para justificar la prohibición, la exposición de motivos refiere que el INBAL solo tiene siete obras de Frida Kahlo en su acervo y que muchas salieron del País antes de la declaratoria de 1984.

El documento no menciona el amparo 40/2026, promovido por el Banco Ve por Más, pendiente en la Suprema Corte, sobre la exportación definitiva de Autorretrato con medallón (1948).

Aunque la exposición de motivos tampoco lo menciona, los especialistas vinculan la prohibición de la exportación definitiva con el caso de la Colección Jacques y Natasha Gelman, cuya salida a España ha sido impugnada mediante amparos.

«Esa modificación me parece que corresponde a la coyuntura de la Colección Gelman», considera Villaseñor, quien recuerda que, con dudas e inquietudes, la ley vigente permitía de alguna manera la exportación definitiva.

La reforma, sin embargo, no podría aplicarse a casos anteriores a su entrada en vigor, advierten Becerril y Villaseñor.

«Ahora sí, de una vez y por todas, estamos resolviendo el problema de la exportación definitiva de monumentos. Ya queda muy claro en la reforma del artículo 16. Ya hay una razón establecida en la ley y no en el reglamento», plantea Becerril.

Cottom, en cambio, considera que no había contradicción entre la ley y el reglamento. El artículo 16 vigente permite exportar temporal o definitivamente los monumentos de propiedad particular «en los términos del Reglamento», y este prohíbe la exportación definitiva de los declarados de oficio.

Villaseñor advierte, sin embargo, el riesgo hipotético de salidas apresuradas de obra ante la entrada en vigor de la prohibición.

Y propone otra salida: «¿Por qué no otorgarle al Estado un derecho preferencial para adquirir la obra ante la posibilidad de venta en el extranjero?».

Villaseñor considera, además, que al limitar la prohibición a los bienes competencia del INBAL, la reforma deja abierta la exportación definitiva de los monumentos históricos que corresponden al INAH, que seguirá sujeta a la ley y su reglamento.

Los especialistas coinciden en señalar un error en la redacción. Tanto la reforma al artículo 16 como el nuevo artículo 17 Bis atribuyen al INBAL competencia sobre monumentos históricos, aunque la propia ley reserva al INAH los monumentos arqueológicos e históricos y al INBAL solo los artísticos.

«Hasta donde ha sido la costumbre, el INBAL no es competente para declarar monumentos históricos. Se tratará de un error, pero hay que poner el ojo sobre eso», expone Villaseñor.

Para Cottom, los errores tienen origen en la elaboración del proyecto.

«El jurídico del INAH está acéfalo y quienes elaboraron esta iniciativa desconocen la institución y el desarrollo de ese marco legal», apunta.

Cuatro sindicatos del INAH, entre ellos el SINAR y el de investigadores (SNPICD), solicitaron por escrito a la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, una audiencia para establecer una mesa de diálogo y presentar «observaciones, propuestas técnicas y consideraciones» sobre la iniciativa.

«Estamos convencidos de que la voz de la base trabajadora y de los especialistas en la materia resulta indispensable para garantizar que cualquier actualización al marco normativo fortalezca la salvaguarda del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de México, así como las capacidades institucionales del propio Instituto», señalan en la carta, fechada el 18 de noviembre.

Cottom considera que, si las autoridades del INAH no defienden al instituto, debe hacerlo su comunidad de trabajadores.