Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde la galopante inflación, hasta los despidos de negociadores del T-MEC, le llovieron los cuestionamientos a la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en su comparecencia ante el Senado.

En el ejercicio, que se desarrolló sin pena ni gloria, brilló por su ausencia el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

En el aire quedaron las preguntas que formuló el senador priista Mario Zamora: «¿Vamos realmente a cumplir la promesa de crecer al 6 por ciento? ¿Cuál es su expectativa? ¿A qué se compromete aquí en el Senado?».

El legislador sinaloense hizo notar que 74 por ciento de los expertos en economía considera que es un mal momento para realizar inversiones en México. Y que 7 de cada 10 consultores sostienen que el clima de negocios empeora en México.

Por el PAN, Roberto Moya advirtió que «la galopante inflación que hemos vivido durante este año no deja respirar a los mexicanos. Un kilo de tortilla que en enero costaba en promedio 18.7 pesos, hoy cuesta casi 24. No hay peor impuesto para las familias más necesitadas que la inflación».

El senador Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural, manifestó su preocupación por la pobreza y por la pésima distribución del ingreso.

«Los fundamentos del modelo siguen intocados. ¿Dónde están los modelos de economía social? Usted sacó al equipo encargado de las negociaciones del T-MEC», señaló.

Elusiva, la ex titular del SAT trajo a colación la pandemia para sostener que si México pudo sortear la crisis fue «gracias a los programas prioritarios de tipo social que llegaron directamente a la mayoría de los hogares en México».

Buenrostro se preció de que el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo un 62 por ciento en términos reales y de que el peso se ha apreciado ante el dólar.

En cuanto a la inversión extranjera, según dijo, durante el primer semestre de 2022 se registró la mayor captación en la historia en un periodo similar, con 27 mil 511 millones de dólares.

«Lo anterior refleja lo atractivo que es México como país, gracias a la certeza jurídica que se les brinda a los inversionistas, certeza que continuaremos ofreciendo desde la Secretaría de Economía», dijo.

La Secretaria reconoció que la inflación «es el principal problema que enfrentamos a nivel global todos los países».

De la relación bilateral México-EU, indicó que a México no le interesa o la confrontación.

«Es el diálogo, la negociación y el derecho lo que dirimirá cualquier diferendo comercial que exista entre ambas naciones», agregó.