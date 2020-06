Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- “Esa se la vimos a López Portillo”, escribió hace unos días Raúl Gutiérrez en Twitter, en alusión al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Potro” cuestionó el presunto desconocimiento de AMLO sobre el comediante Chumel Torres, como una estrategia para mostrar que no hubo censura. El comentario recibió 219 retuits y 572 likes.

En sus diferentes reflexiones en redes sociales, Gutiérrez suele involucrarse en temas de la vida nacional, como el manejo de la pandemia por Covid-19.

“Cuando a ti te dan un panorama local, pero tienes la oportunidad de ver un panorama mundial, te das cuenta de las cosas que se están haciendo bien o mal.

“Lo único que digo es que desgraciadamente estamos acostumbrados a hacer las cosas a la mexicana y eso no te hace campeón mundial”, dijo a Grupo REFORMA.

“El Potro” cuestionó la estrategia porque la reapertura de actividades se produce cuando mayor es la crisis sanitaria.

“Para ser campeón mundial tienes que cambiar muchas costumbres: tienes que entrenar de diferente manera, tienes que pensar distinto y tienes que ver qué hicieron los grandes equipos campeones, para tomar ese ejemplo.

“El hacer las cosas a veces a la mexicana no te permite encontrar el resultado, y desgraciadamente el tema de la pandemia es algo así”, expresó.