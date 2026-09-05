Legisladoras locales del PAN cuestionaron el informe de actividades presentado por la Presidencia de la República, al considerar que no ofrece una medición clara de resultados, omite problemas relevantes de seguridad y utiliza de manera imprecisa diversos indicadores nacionales.

Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, afirmó que el documento se limita a enumerar acciones asistenciales, sin evaluar el impacto de las políticas públicas. También señaló que programas dirigidos a jóvenes y proyectos de reforestación no transparentan sus beneficios ni permiten conocer su efectividad.

Por su parte, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, cuestionó la narrativa oficial sobre la reducción de homicidios dolosos. Aseguró que las cifras se presentan de forma fragmentada y dejan fuera fenómenos como la desaparición y no localización de personas.

La legisladora sostuvo que los datos difundidos contrastan con la violencia registrada en entidades como Zacatecas y Sinaloa. Por ello, pidió al Ejecutivo federal elaborar diagnósticos realistas y revisar la estrategia nacional de seguridad.

Las diputadas panistas indicaron que su postura no se limitará a la crítica. Afirmaron que promoverán alternativas legislativas y exhortaron a la mayoría federal a mantener apertura para revisar políticas, corregir errores y atender los problemas del país mediante soluciones concretas y resultados verificables para la ciudadanía mexicana en el corto plazo.