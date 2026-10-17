Cuestiona Iglesia expansión sin orden

El presbítero Luis Gerardo Zermeño González, colaborador de la Pastoral Familiar de la Diócesis, cuestionó el modelo de desarrollo urbano en la capital de Aguascalientes, al señalar que la autorización de nuevos fraccionamientos parece responder a intereses económicos y políticos de las constructoras, por encima del bienestar de las familias y de la planificación vial de la ciudad.

Señaló que la proliferación de desarrollos con alta densidad poblacional y la falta de ampliación de la infraestructura vial están generando problemas de movilidad y deterioro social en diversos puntos de la entidad.

Como ejemplos de esta situación, mencionó la construcción de fraccionamientos masivos en zonas como La Ribera, el desarrollo de cotos habitacionales con vialidades estrechas en Lomas del Sur y la apertura de fraccionamientos residenciales en la salida a Calvillo, cerca del cerro del Picacho, zona que, a su juicio, debió preservarse como reserva ecológica.

Durante la tercera sesión ordinaria del Órgano Ciudadano para la Familia, Zermeño González expuso que el hacinamiento y la construcción de viviendas de dimensiones reducidas conducen al abandono de inmuebles, por lo que solicitó que los titulares de las áreas de planeación y desarrollo urbano, tanto municipales como estatales, expliquen a la sociedad civil los fundamentos legales y los reglamentos aplicados para autorizar dichos desarrollos.

Ante esta solicitud, el subsecretario general de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso, aclaró que la autorización y supervisión de los desarrollos habitacionales corresponden al ámbito de competencia municipal. Por ello, se comprometió a gestionar una reunión de trabajo con la Secretaría del Ayuntamiento de Aguascalientes y las dependencias involucradas para revisar los proyectos de crecimiento urbano.