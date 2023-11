Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno debe aclarar de dónde saldrá la reducción de 20 por ciento en tarifas que ofrecerá Mexicana de Aviación cuando inicie operaciones, demandó la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero).

«Queremos piso parejo. Eso es lo más importante: entender de dónde sale esa reducción de 20 por ciento, porque los márgenes de la aviación ya no dan.

«Si Mexicana pretende reducir sus precios 20 por ciento, es necesario analizar si se logrará mediante la disminución de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) u otros medios. La construcción de este porcentaje aún no está clara», afirmó Diana Olivares, presidenta de Canaero.

Luego de participar en el Congreso Nacional de Turismo 2023, explicó que las aerolíneas comerciales que operan en el País no le temen a la competencia, siempre y cuando opere con los mismos costos fijos que las demás.

«Es importante entender si habrá subsidios (para Mexicana)», insistió.

En otro orden, en el mismo foro, Miguel Torruco, Secretario de Turismo, dijo que Acapulco deberá tener listas 3 mil 500 habitaciones para alojar a los asistentes al Tianguis Turístico del próximo año.

En tanto, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, dijo que no se realizarán actos de fiscalización ni cobranza a los afectados en el puerto.

Con información de Verónica Gascón