Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió a puerta cerrada con 2 mil 500 servidores de la Nación de Jalisco y Colima involucrados en la dispersión de recursos de programas federales.

El acto, en el que estuvieron presentes el Gobernador Enrique Alfaro; la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, e integrantes del Gabinete Social de la 4T, se llevó a cabo en la Base Aérea Militar, ubicada en Zapopan.

Durante su discurso, López Obrador exaltó el trabajo de calle realizado por los servidores de la nación y cuestionó la forma de hacer política basada en las relaciones públicas, mediante influyentismo y padrinos que recomiendan perfiles para acceder a los cargos públicos.

«Si se sigue este camino, no se va a lograr nada porque ya es otra realidad política en el País», dijo el mandatario de México, quien desató el aplauso de los asistentes.

«Ya nuestro pueblo identifica desde lejos, ya saben todos quién le tiene amor al pueblo de manera sincera y quién sólo se sirve del pueblo para sacar provecho en lo personal».

De acuerdo con funcionarios consultados por MURAL, el objetivo de la reunión de AMLO con servidores de la nación, con la presencia del mandatario emecista de Jalisco y la Gobernador de Colima, de extracción morenista, fue alinear el trabajo de dispersión de recursos de los programas sociales y la operación de los Bancos del Bienestar

López Obrador aclaró, sin embargo, que la 4T no sólo está enfocada en los programas sociales.

«No sólo son los programas de Bienestar, se están haciendo otras cosas, lo más importante posiblemente es que se está combatiendo la corrupción».

«No saben lo que ha resultado de eficaz el no permitir la corrupción, no sólo es un asunto de índole moral. Si no hay corrupción, se liberan muchos fondos. El presupuesto alcanza, rinde», arengó el Presidente.

En la vista que llevó a cabo AMLO a Jalisco el 10 de febrero aseguró que Jalisco contaría con 129 sucursales del Banco de Bienestar, de las cuales más de medio centenar ya estaban operando.

El Gobernador Enrique Alfaro informó que Jalisco ya cumplió al 100 por ciento con la donación de los terrenos que se requieren para construir dichos bancos.

Por la mañana, Alfaro y López Obrador supervisaron los avances de construcción de la Presa El Zapotillo. El Presidente recordó que la cortina de la presa a 80 metros permitirá dotar de más agua a la Zona Conurbada a Guadalajara sin inundar ninguna comunidad.