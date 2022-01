Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque en abril, la Secretaría de Hacienda estimaba que la inversión en vacunas rondaría los 15 mil millones de pesos, las 194.5 millones de dosis contratadas costarán, de acuerdo con datos oficiales, más del doble, es decir 38.7 mil millones de pesos.

Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, advirtió que el problema es que las autoridades mantienen en secrecía los contratos.

«No han señalado la fuente de los recursos para pagarlas; podríamos pensar que quizá tomaron del Fonsabi (Fondo de Salud para el Bienestar), pero no han sido precisos», refirió.

El precio promedio por vacuna es de 199.2 pesos considerando el tipo de cambio de 20.88 pesos por dólar.

Si la población recibe esquema completo, sin considerar unidosis ni vacunas de refuerzo, se requieren 188 millones de dosis, que equivale a un monto aproximado a 37.4 mil millones de pesos.

Al respecto, Mario Di Constanzo, asesor económico y ex presidente de la Condusef, consideró que las autoridades han proporcionado una danza de cifras para no rendir cuentas.

¡Participa con tu opinión!