Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los apagones que se han extendido en intervalos durante cuatro días han causado pérdidas millonarias en todos los sectores productivos.

Solo el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México (Index), que agrupa a 6 mil 440 establecimientos en todo el País, ha calculado que por cada hora sin electricidad las pérdidas son de 200 millones de dólares o unos 3 mil 356 millones de pesos entre sus agremiados.

En Querétaro, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) informó que con los primeros apagones fueron afectados mil 940 negocios afiliados y que por la falta de pagos digitales las pérdidas habrían sido de más de 2.5 millones de pesos por hora.

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), sostuvo que en dicho sector los apagones están generando sobrecostos para las empresas.

«Es muy complicado para el sector turístico, pues aparatos y todo un hotel o restaurante depende muchísimo de la energía. El estar contratando plantas es un sobrecosto fuerte y los negocios no están planeados de esa forma», dijo.

En ese contexto, ayer, el Centro Nacional de Control de Energía(Cenace) declaró por cuarta ocasión estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional debido a que el margen de reserva operativa era menor al 3 por ciento.

Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, dijo que de continuar los apagones se tendrá que considerar zona de desastre al norte del estado.

En tanto, Oscar Macario Farías, presidente de la Canacintra en Matamoros, indicó que las pérdidas son incalculables y serán mayores si siguen los apagones de forma inesperada como ha ocurrido.

En Guanajuato, el ex presidente de la Canacintra de León, René Solano, advirtió que las pérdidas por los apagones no se terminan cuando vuelve la luz.

«Hay equipos en determinados tipos de industria que requieren hasta tres o cuatro horas de restablecimiento para alcanzar las condiciones normales de operación. En una empresa lechera cuando se les va la luz, todo lo que tienen en el proceso de pasteurización se tiene que tirar, se tienen que limpiar las tuberías y se tiene que alcanzar las temperaturas para meter otra vez el fluido. Eso representa pérdidas muy grandes», dijo.

El diputado del PAN en Chihuahua, Saúl Mireles Corral, afirmó que los apagones han afectado la siembra del maíz amarillo en la la región noroeste de ese estado.

«Se han reportado apagones por la falta de capacidad de la CFE para dar el servicio, hace unas semanas que empezó la siembra de maíz amarillo, no podemos cuantificar daños hasta que se haya concluido el ciclo», explicó.

Con información de Mauro de la Fuente y Arely Sánchez