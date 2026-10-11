Marian Velázquez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Ciudad de México es la entidad federativa más cara para adquirir una vivienda, y esto se refleja en el tiempo que tarda un trabajador formal en pagar una vivienda al precio promedio: tendría que entregar su salario íntegro, sin realizar un solo gasto en comida, transporte, renta, ocio o servicios ¡durante 15 años!

De acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de Precios de la Vivienda en México, durante el segundo trimestre de 2026, el precio medio de una vivienda en la Capital fue de 4 millones 285 mil 135 pesos, duplicando la media nacional, que es de un millón 960 mil 32 pesos.

En tanto, el salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados al IMSS en la Capital para agosto de 2026 fue de 800.86 pesos diarios en agosto de 2026, un ingreso de alrededor de 24 mil 360 pesos al mes, según la información laboral de la Secretaría del Trabajo.

Tomando estos ingresos como base, tomaría 14.7 años alcanzar el precio medio de vivienda.

El especialista en desarrollo urbano, José María Nava, apuntó que la problemática obedece a la saturación del suelo urbano, que ha encarecido su valor y elevado la inversión requerida para desarrollar vivienda rentable.

En tanto, en Nuevo León un trabajador gana 22 mil 119 pesos mensuales, en promedio, y el precio medio de una vivienda en el estado se ubicó en 2 millones 42 mil 664 pesos, por lo que necesitaría destinar la totalidad de su salario durante casi 8 años para comprar una vivienda.

Mientras que en Jalisco, con un salario promedio de 19 mil 773 pesos promedio y con el precio medio de una vivienda en el estado en 2 millones 107 mil 232 pesos se tardaría 8.9 años en pagarla.