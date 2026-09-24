Cuesta arriba: quiso escapar y acabó detenido

Elementos del Mando Coordinado detuvieron en el fraccionamiento La Cuesta, en Jesús María, a un hombre identificado como Juan N, de 30 años, quien presuntamente contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Cuesta del Ocaso. De acuerdo con la información oficial, los policías detectaron al sujeto y éste, al notar la presencia de los uniformados, comenzó a correr en un intento por alejarse del lugar.

Los oficiales fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante, donde le practicaron una inspección corporal preventiva y consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México.

La revisión arrojó que a nombre de Juan N aparecía una orden de aprehensión vigente por robo calificado, emitida en Aguascalientes.

Ante el resultado de la consulta, el detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, donde se determinaría su situación jurídica. La autoridad precisó que el señalamiento quedó sujeto a confirmar que no se trate de un homónimo.