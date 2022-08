Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El costo promedio de una emergencia médica en México asciende a 59 mil 407 pesos, de acuerdo con el reporte de Información Pública de Accidentes y Enfermedades de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Es un monto relevante y gran porcentaje de la población no está preparada para afrontar un imprevisto de salud, lo que implica un desembolso relevante de recursos que mucha gente no tiene, dimensionó Asistensi.

«Los accidentes o imprevistos de salud llegan sin avisar y se convierten en una emergencia médica, y pueden traducirse en un desembolso de dinero que en muchas ocasiones no tenemos, afectando pagos que tenías previamente programados, que pueden ser esenciales, como la renta.

«Implica tener que limitarte en gastos personales del día a día hasta afectaciones importantes como tener que disponer del ahorro para el retiro e incluso orillando a recurrir a préstamos con tasas de interés tan altas que lleva años pagar», explicó la compañía de seguros y planes de salud.

La columna vertebral de unas finanzas sanas es un presupuesto bien hecho, por lo que es importante saber cómo distribuir los gastos de forma equitativa, destinando una parte a necesidades primarias e incluir un plan de salud que podría ser un salvavidas de deudas y estrés financiero, señaló.

Asistensi recomienda informarse y proteger a cada uno de los integrantes de la familia, desde el más chico hasta el adulto mayor, para evitar pagar una cuenta de hospital tan alta que es casi imposible de liquidar en caso de un imprevisto.

«Las enfermedades respiratorias en los últimos dos años se han vuelto muy costosas.

«Estas bacterias, virus y hongos que se alojan en tu pulmón podrían llegar a costarte 112 mil 771 pesos, lo que desafortunadamente equivaldría a cinco meses de los gastos totales promedio para una persona sola que vive en la Ciudad de México, es decir, unos 22 mil 330 pesos», ejemplificó.

De acuerdo con Asistensi, destinar una cantidad mensual a un plan de salud ya no es costoso actualmente, pues se pueden adquirir desde 500 pesos mensuales gracias al surgimiento de las insurtech.

Las insurtech son empresas que con el apoyo de la tecnología logran reducir costos de manera considerable en beneficio del usuario y que además han creado nuevos esquemas de atención al paciente, como la telemedicina, que entre sus ventajas está el que la gente ya no necesita desplazarse hasta un hospital o consultorio médico, expuso.