De cara al inicio del calendario escolar 2021-2022 a partir del 30 de agosto, el director del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza, señaló que las escuelas serán incluidas en un decreto como actividad esencial e independientemente del semáforo epidemiológico, la educación básica tendrá actividades escolares presenciales en los planteles.

Luego, llamó a cerrar filas, hacer equipo y actuar con congruencia, se comprenden las inquietudes de los papás y de los maestros. Aguascalientes ya tiene experiencia previa, pero se requiere el compromiso de todos para concretar la reapertura de las escuelas.

Indicó que la próxima semana, la SEP definirá si se solicitará o no la carta de corresponsabilidad para acudir físicamente a la escuela, pero lo que sí deberá practicarse día a día será que los padres y las madres de familia hagan equipo con los maestros para identificar síntomas, canalizar al médico y avisar a la escuela.

El IEA cumplirá con su tarea de sensibilizar a los padres de familia y a los maestros sobre las medidas sanitarias. De hecho la próxima semana se publicará una guía para la reapertura de las escuelas y que se trabajará en el Consejo Técnico Escolar para tener claros los filtros en casa, a la llegada de la escuela, en el salón de clases y al cierre de la jornada.

Sostuvo que la reapertura de las escuelas será ordenada, gradual, escalonada y cauta, este término se agrega a este proceso para que todos estén tranquilos y seguros. Además la Guardia Sanitaria estará acompañando al servicio educativo para que la gente esté en calma y tenga claro que los niños están mejor en las escuelas que en las calles.

El director del Instituto de Educación hizo la recomendación a los padres de familia a preguntar a sus hijos si quieren regresar a sus escuelas, si están aprendiendo o no a través de la televisión o los dispositivos electrónicos, pero al mismo tiempo hay que observar el comportamiento de los menores y de los adolescentes.

Para aquellos papás que opten que sus hijos se queden en una educación a distancia, los niños serán atendidos dentro de la jornada laboral de los profesores, en preescolar será de 9:00 am a 12:00 pm, en primaria de 8:00 am a 1:00 pm, en secundaria de 7:30 am a 1:40 pm.

Los maestros estarán en condiciones de grabar sus clases, trasmitirlas en vivo o establecer las actividades que se solicitarán por vía electrónica o redes sociales, esto en el caso de la educación a distancia.