Más de 200 observaciones fueron detectadas en las auditorías realizadas a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyos resultados fueron entregados ayer a la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

El informe presentado por el titular del OSFAGS, Juan Pablo Gómez Diosdado, detalla la ejecución de 47 auditorías aplicadas a 35 entes fiscalizados en la entidad. Del total de las revisiones, 27 correspondieron a auditorías financieras y 20 a proyectos de Inversión Pública.

Respecto a las anomalías identificadas, la fiscalización arrojó 182 observaciones en los rubros Financiero y de Inversión Pública, ocho en materia de Control Interno y 11 informes relativos al Avance de Gestión Financiera.

La diputada Laura Ponce Luna, presidenta de la Comisión de Vigilancia, recibió los documentos y confirmó que la entrega se realizó en tiempo y forma, conforme a los plazos legales.

Informó que el órgano legislativo procederá al análisis de las carpetas para la elaboración de los dictámenes correspondientes, los cuales posteriormente serán sometidos a consideración y votación del Pleno del Congreso.

Durante el acto estuvieron presentes los integrantes de la comisión legislativa: las diputadas Beatriz Montoya Hernández y Guadalupe Mendoza Medrano, así como el diputado Salvador Alcalá Durán.