Cuenta la serie todo

Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX. – Éxitos, anécdotas, romances y hasta la representación de la relación entre un productor televisivo y una cantante adolescente formarán parte de Timbiriche, serie basada en el grupo que conquistó a varias generaciones y se convirtió en uno de los más influyentes del pop mexicano.

La producción llegará a ViX el viernes 9 de octubre y contará con ocho capítulos que recorrerán momentos clave de la agrupación, surgida en 1982 con Sasha Sokol, Paulina Rubio, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra y Diego Schoening, a quienes posteriormente se sumó Erik Rubín.

Dirigida por Beto Hinojosa y producida por Pablo Cruz y Enrique Lavigne, la serie no tendrá formato documental, pero ofrecerá una visión sobre la trayectoria y evolución de la banda.

José Miguel Núñez, guionista junto con Daniela Gómez, adelantó que la producción mostrará anécdotas poco conocidas y abordará la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, un asunto que calificó como delicado y que, aseguró, fue tratado con cuidado.

Los avances difundidos han generado expectativa entre los seguidores del grupo, que en distintas etapas también contó con integrantes como Eduardo Capetillo, Thalía y Edith Márquez.

Núñez explicó que los escritores no tuvieron contacto directo con los miembros de Timbiriche por razones ajenas a ellos, aunque sí accedieron a testimonios de personas que estuvieron presentes durante los acontecimientos recreados.

Sin revelar identidades, mencionó que entre las fuentes hubo un exmánager y personas cercanas a Televisa que vivieron aquella época. Asimismo, señaló que los artistas originales decidieron no involucrarse directamente en la realización de la serie.