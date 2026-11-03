La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una auditoría al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), luego de detectar una diferencia de 186 millones 398 mil 569 pesos entre los ingresos propios reportados en sus registros presupuestarios y los comprobantes fiscales digitales emitidos durante 2025, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2025.

Según el desglose de la ASF, el Instituto reportó 323 millones 20 mil 827 pesos en ingresos propios dentro del capítulo de Servicios Personales, mientras que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) timbrados con esa fuente de financiamiento sumaron 509 millones 419 mil 397 pesos. La diferencia fue considerada no solventada por el órgano fiscalizador.

El Gobierno del Estado entregó documentación adicional durante la auditoría; sin embargo, la ASF determinó que no aportó elementos suficientes para justificar las inconsistencias. Por ello, emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el SAT revise al organismo y verifique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.