Alicia de J. Giacinti Comte

Para Paola y José Carlos

Hay ciudades en el mundo a las que es una delicia viajar, Cuenca es una de estas. A mí, que siempre estoy pensando en viajes, nunca me había pasado por la mente viajar a Ecuador, pequeño país sudamericano. Sin embargo, hace diez años el triunfo en un concurso multimedia de Carmen, una de mis nietas, y de su compañerita Karla, nos llevó a su capital para la etapa latinoamericana, en la que por cierto ocuparon un importante segundo lugar. Quito fue una agradable sorpresa: una ciudad colonial hermosa, con majestuosos templos y conventos, con museos interesantes, volcanes imponentes, una gastronomía muy especial y personas muy, muy amables. Ahora diez años después, viajamos de nuevo a Ecuador para formalizar el compromiso de otro de mis nietos con una bella niña ecuatoriana. Nuestro destino fue una ciudad del interior, Cuenca. El tiempo no nos dio para visitar Quito de nuevo.

Cuenca es una bella ciudad, capital de la provincia de Azuay, que fue fundada en abril de 1567 por el virrey español Andrés Hurtado de Mendoza y un grupo de españoles, sobre los restos de la antigua ciudad inca llamada Tomebamba. Dice la historia que ahí fue el lugar de nacimiento de Huayna Cápac, el más célebre de los señores de Tahuantinsuyo, como llamaban los incas a su gran imperio. Los españoles la bautizaron como Santa Ana de los Ríos de Cuenca. En el período colonial prosperó por el comercio, los tejidos y el trabajo de las minas. La ciudad tiene cuatro ríos: Tarqui, Yanuncay, Machángara y el Tomebamba que la cruza prácticamente por el centro, y cuyas aguas van a dar hasta el Amazonas pasando por otros ríos.

Expectante, desde las ventanillas del avión observé la ciudad, de traza geométrica, rodeada de montañas verdes en las que se ven como salpicadas algunas casas. El aeropuerto, pequeño, está muy cercano al centro histórico por lo que en pocos minutos estábamos en nuestro hotel, un hotel boutique ubicado en una casa del siglo XVIII que se conserva casi intacta, con sus pisos de madera rechinante, una gran sala con muebles decimonónicos con varios balcones a la calle y un gran patio techado con cristal, convertido en un comedor luminoso y lleno de plantas.

Cuenca ha conservado intacto su centro histórico. Muchas casonas albergan en su interior comercios varios y restaurantes, sin que haya cambiado su aspecto exterior. El día de nuestra llegada entramos a una, frente a la plaza, y después de cruzar varios establecimientos llegamos hasta la parte de atrás en donde está establecido un restaurante famoso por sus comidas típicas. Ahí degustamos varios platillos como el mote pillo y el mote sucio, el cerdo y el pollo asado, además de bolones preparados con plátano macho. El mote es grano de maíz cocido y lo usan para acompañar casi todos los platillos, así como en México usamos la tortilla. Sin duda alguna, en la comida ecuatoriana reina el cuy, un roedor rico en proteínas y con poca grasa; se sirve asado, doradito, con su cabeza y sus patitas, acompañado de mote, ají y ensalada de papa. Recuerdo que la primera vez que estuve en el país nos resistimos a probarlo y el día que decidimos comerlo resultó que ya se había terminado y nos quedamos con la tentación. Ahora la familia de mi nueva nieta, nos llevó a un lugar en donde el cuy es precisamente la especialidad y de verdad estaba muy sabroso. Otro plato típico es el “hornado”, un gran cerdo asado como en un rosticero gigante y tiene un sabor delicioso. Donde mejor lo sirven es en los mercados, acompañado con mote. Nosotros lo comimos en el mercado de Gualaceo un pueblo cercano a Cuenca, famoso por la fabricación de zapatos y que tiene un grande y hermoso templo. Hablando de comida no puedo olvidar las deliciosas empanadas que preparó para nosotros la abuela de Paola en su espaciosa finca, en las afueras de la ciudad. Para beber no hay nada como el vino caliente que en Cuenca nos dijeron que se llama canelazo. Lo preparan con jugo de naranja, especies y vino tinto. Yo lo degusté por primera vez en Quito en una noche helada, lluviosa y nos calentó el cuerpo y el alma. También muy sabroso fue el jugo de caña que bebimos en Cajas. La caña la exprimieron en el momento en un rústico aparato hasta dejar sólo el bagazo. Pero basta de comidas, ahora vamos a conocer la ciudad.

Cuenca es una ciudad caminable, pasear por sus rectas calles es muy agradable, ¡así que a recorrerla! En la esquina de nuestro hotel, en un imponente edificio neoclásico, está el Museo del Banco Central, que conserva su añosa caja fuerte y en su planta baja presenta exposiciones temporales de arte. El resto del edificio son oficinas del ayuntamiento. El centro es la Plaza principal, ahora llamada Parque de la República o Parque Calderón porque en ahí está el monumento a Abdón Calderón, un héroe niño de la guerra de independencia. La plaza está rodeada de bellos edificios entre los que destacan la mansión Jerves Calero de 1917, de estilo afrancesado con cuatro pisos y, arriba, una terraza hermosa desde donde puedes mirar a Cuenca de noche, iluminada, bebiendo un canelazo. También frente a la plaza están la Catedral vieja, colonial, ahora llamada Iglesia del Sagrario y la monumental Catedral nueva, cuya construcción duró cien años (1880-1975), de un estilo gótico que a mí me pareció morisco por su color terroso, con dos torres truncas como las de Notre Dame y tres enormes cúpulas renacentistas recubiertas de mosaicos azules. La Catedral tiene un mirador situado entre sus torres desde donde tienes una espectacular vista, de 360 grados, de la ciudad y sus alrededores. El amplísimo interior de la Catedral es también muy bello con un enorme ciprés dorado y capillas en las naves laterales. A un lado de la Catedral está la estrecha callecita de Santa Ana, en donde hay pequeños comercios y el acceso a un gran patio andaluz con cafecitos y comercios. De ahí un nuevo pasaje comunica a un patio ajardinado en donde están las oficinas, la radio y el museo del obispado. Continúa el paseo y llegas al aromático Mercado de las Flores, frente a la hermosa Iglesia del Carmen de la Asunción con su convento anexo y su capilla del milagroso Cristo de la Justicia, llena de retablos de agradecimiento. Una cuadra adelante están la plaza y el Mercado de Artesanías con sus dos pisos de tiendecitas en donde puedes ver a los artesanos trabajando, por lo que puedes estar seguro de que lo que adquieres es una verdadera artesanía ecuatoriana y no una Made in China. Seguimos por una calle paralela al cauce del río Tomebamba, que observas por las calles empinadas que bajan hacia él, hasta llegar al Puente Roto e iniciar un paseo por la rivera, siempre verde. Una caminata por la orilla del río siempre es estimulante y te puedes detener en alguno de los bonitos cafés que se han establecido en las casas rivereñas. Por la noche puedes observar toda Cuenca iluminada desde las alturas de Turi. Para cerrar el tour de ciudad nada mejor que ir a un Spa como el de Piedra de Agua con sus pequeñas albercas subterráneas.

Si Cuenca es bella sus alrededores lo son también. A 33 kilómetros está el Parque Nacional de Cajas con su Santuario Mariano, con su capilla rústica, sus estaciones del Viacrucis y senderos para rezar el Rosario. Cajas, cuyo nombre deriva del quéchua caxas que quiere decir frío, es una extensión de 28000 hectáreas de bosques neblinosos al sur de Ecuador, con grandes elevaciones que forman parte de los Andes y que guardan un sistema de lagos interconectados. Se dice que hay más de mil, de los que 235 son lagunas bien definidas como la llamada Toreadora. ¡Vaya usted a saber por qué! Otros lugares de paisaje paradisíaco son Dos Chorreras, con cumbres y lagunas hermosas y la Hacienda de Uzhupud, en donde cultivan orquídeas.

Fue maravilloso conocer Cuenca, aunque que me quedaron pendientes algunos museos como el de las Conceptas, el del Arzobispado, el de las Culturas aborígenes y sobre todo el Museo de Pumapugo y las ruinas de incas. Creo que pronto habrá otra oportunidad.

¡Feliz Pascua de Resurrección, amigos lectores!