Un hombre identificado como Miguel “N” fue vinculado a proceso por el delito de Violencia Familiar, luego de ser señalado por presuntamente amenazar con un cuchillo y agredir físicamente a su propia madre.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2026. De acuerdo con la investigación, el imputado habría ejercido violencia física y psicológica contra la mujer durante un incidente en el que presuntamente la amenazó con un arma blanca.

La agresión habría escalado cuando Miguel “N” supuestamente arrojó a su madre sobre una cama y posteriormente la sujetó del cuello. La situación derivó en la intervención de agentes preventivos, quienes realizaron su detención y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, cuyo Ministerio Público reunió los datos de prueba y llevó al detenido ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal la detención y determinó vincular a proceso a Miguel “N” por Violencia Familiar.

Además, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público continuará con las diligencias relacionadas con el caso.

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