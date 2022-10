Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el uso del cubrebocas en interiores pasó a ser algo voluntario en los lineamientos de las autoridades, una pregunta se ha vuelto recurrente entre los capitalinos: ¿se debe seguir utilizado esta mascarilla?

Los especialistas coinciden en que, pese al cambio en los lineamientos de las autoridades, el portarla sigue siendo recomendable, sobre todo en espacios cerrados y con mala ventilación.

También se sugiere no dejar de llevarlo en caso de presentarse síntomas de Covid, de tener alguna comorbilidad o cuando aún no se cuente con el esquema de vacunación completo.

Gustavo Oláiz, epidemiólogo y coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, enfatizó que la importancia del cubrebocas es la de mantener bajo control la pandemia, pues esta no ha terminado, y es necesario evitar una oleada que favorezca la propagación de nuevas variantes.

Los expertos de la salud refieren que portar la mascarilla previene otras enfermedades de transmisión viral.

Julia Ramírez, habitante de la Alcaldía Benito Juárez, explicó que optará por mantener el uso del cubrebocas.

«Yo estaba preocupada cuando empezó la pandemia porque decían que si usarlo o no, pero yo desde antes lo ocupaba cuando había mucho polvo o demasiado frío, porque sentía que me ayudaba y sí fue así; ya con el Covid no me enfermé ni de gripa normal», contó.

Para Amanda Salinas, vecina de Miguel Hidalgo, el cambio en los lineamientos significó cierto alivio.

«Yo creo que lo voy a seguir usando, pero ya me siento más tranquila de saber que tampoco me muero si no lo ocupo en áreas abiertas o si no estoy en grandes concentraciones con personas extrañas», detalló.

Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México, reconoció que lo peor de la pandemia ya ha pasado, por lo que recomendó asumir una postura optimista, aunque sin perder la cautela.

«Lo más probable es que con la aparición de nuevas variantes tengamos incrementos de incidencia, que no necesariamente son nuevas oleadas, pero esos incrementos debemos enfrentarlos con lo mismo: la prevención.

«Es bueno vacunarse, ventilación, mantenerse en buenas condiciones físicas y usar cubrebocas en interiores, en espacios cerrados hay que seguirlo recomendando. Y si el Gobierno no lo exige, no tenemos que dejar de usarlo por eso, si estamos informados sabemos lo que tenemos y podemos hacer», apuntó.

Jessica González, experta de la Universidad La Salle, destacó que el uso de cubrebocas no debe ser motivo de disputas, sino que las personas deben informarse sobre las situaciones en las que se recomienda.