La crisis económica también ha pegado a las farmacias en Aguascalientes, las cuales han tenido bajas en sus ventas de hasta un 20% en los últimos tres meses, señaló el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias en el Estado, Alfonso Contreras Campos.

Detalló que principalmente los fines de semana es cuando tienen una ligera mejoría en las ventas y los artículos que tienen mayor demanda en esta temporada son los cubrebocas, guantes, alcohol y gel antibacterial. En cuanto a medicamentos, dijo que lo más demandado actualmente son los antigripales, seguido de los medicamentos para la diabetes como la Metformina, y para la hipertensión, tales como el Telemisartán, “pero en lo demás yo considero que estamos normalmente bajos y tenemos como 3 meses así”.

Contreras Campos consideró que esta situación se debe principalmente al problema de falta de dinero, ya que mucha gente está desempleada o no tienen ingresos, por lo que la preocupación principal en la actualidad es asegurar la alimentación más que las medicinas. “La gente no está comprando en las farmacias y está yendo o utilizando los servicios institucionales. No hay circulante”.

Asimismo, negó categóricamente que haya habido un incremento reciente de precios en las medicinas, al señalar que la industria farmacéutica nacional está conciente de la situación que prevalece en la economía del país, por lo que no hay aumentos. “Yo creo que la industria está contemplando eso, de que si aumenta los precios no hay ventas”.

Finalmente, manifestó que también hay preocupación por parte de los dueños de farmacias sobre el aumento de enfermos de COVID en Aguascalientes, aunque aseguró que no hay desabasto de medicamentos, sin embargo hizo un atento llamado a la población a redoblar las medidas sanitarias para evitar una mayor propagación.