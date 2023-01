Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A finales de 2022, el IMSS-Bienestar sólo alcanzó a cubrir a 21.7 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, de los 65.6 millones que pretende asegurar, informó Zoé Robledo, director del Seguro Social.

Durante un encuentro la semana pasada con Embajadores, precisó que antes de que el IMSS-Bienestar se hiciera cargo de la cobertura médica que no logró el Insabi, éste ya existía como programa, atendiendo a 11.6 millones de mexicanos, además de contar con 80 hospitales y 3 mil 900 unidades rurales de primer nivel.

Robledo indicó que desde entonces, nueve estados se han sumado al proyecto.

«En Nayarit, en Tlaxcala, en Colima, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California Sur, en Campeche, en Guerrero y en Veracruz. Eso nos sumó a 10.1 millones de personas más que están atendidas por la Federación con el IMSS-Bienestar. Es decir, los Gobiernos de estos estados ya están en el proceso de transferencia de sus instalaciones para que ya sean operadas por el IMSS, el IMSS-Bienestar», aseguró.

«Con esto cerramos el 2022 con un alcance del 33 por ciento de nuestra meta, un incremento importantísimo de la infraestructura para llegar a 330 hospitales, de 80 a 330, y 8 mil 79 unidades de primer nivel que ya opera IMSS-Bienestar».

No obstante, el funcionario indicó que para el primer trimestre del año se busca sumar a 11 estados más: Michoacán, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, Ciudad de México, Tabasco y Baja California, para alcanzar a 37.9 millones de mexicano atendidos.

«Todo esto ha sido a partir de la voluntad y el convencimiento y el acuerdo con los Gobiernos de los estados. No es a partir de una reforma legal que los obliga a esta transición, es a partir de la confianza que tienen en la Cuarta Transformación», comentó.

El funcionario también confió que en los próximos meses Chiapas, Puebla, Aguascalientes y Durango, así como el Estado de México y Coahuila -que tienen elecciones este año- acepten incorporarse al IMSS-Bienestar.

En contraste, informó que Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Querétaro no se sumarán al programa, pues han manifestado que no están de acuerdo con la federalización, por lo que mantendrán sus participaciones federales.