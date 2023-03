Claudia Salazar e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tanto en cobertura educativa como en la producción de libros de texto, la iniciativa privada complementa lo que el Gobierno no puede satisfacer plenamente, de acuerdo con especialistas y datos oficiales.

En educación básica, las escuelas privadas atienden a casi el 10 por ciento del alumnado en el País, mientras que a nivel universitario su cobertura llega hasta al 28.6 por ciento y a 50 por ciento en posgrado, según las cifras oficiales de la SEP.

Además, de acuerdo con especialistas y funcionarios de la SEP, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) encarga la mayor parte de la producción de libros de texto a particulares.

Grupo REFORMA publicó ayer que el Director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, advirtió en un seminario en el que participó el 22 de febrero que los empresarios deben sacar las manos de la educación del País para que impere la visión de la izquierda, e incluso señaló que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, indicó en entrevista que la participación de la iniciativa privada en la edición de textos de educación básica se debe a la falta de capacidad del Estado para cubrir la demanda.

Alertó sobre riesgos, carencias y futuros problemas si la SEP continúa bajo la postura expresada por Arriaga, a la cual calificó como autoritaria.

«Los libros privados, en el caso de secundaria, han sido fundamentales por esto, porque no hay libros del Estado públicos, a menos que hablemos de los de telesecundaria, pero también en el caso de los libros de primaria privados, pues han servido de complemento», dijo.

En tanto, el académico e investigador Marco Fernández recordó que la educación privada está reconocida como un derecho en la ley.

«En un país de creciente polarización, hay quienes el prejuicio, el resentimiento y la mentira los lleva a descalificar la posibilidad de la colaboración entre la autoridad y el sector privado, y en educación no es la excepción», indicó.