Francisco Rivas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 15 horas de caída intermitente de ceniza en el Valle de Puebla y municipios aledaños al Popocatépetl, dejó plazas, vías públicas e inmuebles tapizados de material volcánico, además de una bruma en el ambiente.

Habitantes de 40 municipios localizados dentro del rango de riesgo por actividad volcánica reportaron una «lluvia» de polvo proveniente de «don Goyo», cuya actividad aumentó en la última semana y se recrudeció la madrugada del 21 de mayo.

Desde la primera hora de la mañana, habitantes de demarcaciones como Puebla, Calpan, Nealtican, San Pedro Cholula y San Nicolás de los Ranchos, observaron calles, carreteras, parques y áreas verdes, así como techos de sus viviendas y vehículos cubiertos totalmente de ceniza.

Debido a esa situación se notó una baja afluencia de personas en las calles, mientras que, quienes se animaron a salir, portaron cubrebocas y hasta lentes industriales para proteger vías respiratorias y ojos.

En puntos como la ciudad de Puebla y San Pedro Cholula, se apreció la caída de un polvo fino, de forma intensa, que en menos de cinco minutos ensuciaba gorras, sombrillas y toldos de automóviles.

Arturo Matías, vecino de Cholula, no se confió y salió a la calle con cubrebocas y gafas.

«Está cayendo mucha ceniza desde la semana anterior, pero hoy amanecimos con más.

«No quise salir sin el cubrebocas, porque me cuidé mucho por el Covid-19 y ahora no quiero enfermar de la garganta por la ceniza», comentó.

Las gafas industriales que portaba Arturo se cubrieron de ceniza en menos de dos minutos.

Aunque las sacudía con sus dedos, prefirió no quitárselas por temor de que el material volcánico le cause alguna infección.

Isaac Ruiz, residente de Puebla pero que acudió con su familia a San Pedro Cholula para un paseo dominical, se topó con la caída copiosa de ceniza.

Apenas bajó de su vehículo, observó el material volcánico, tomó una manta y cubrió a su bebé que llevaba en brazos.

«Aquí en Cholula se siente más la caída de ceniza que en Puebla, por eso no sabíamos que estaba peor, pero ya traemos cubrebocas», dijo.

En el municipio de Nealtican se pudo apreciar con claridad la columna de ceniza que exhaló del cráter del Popocatépetl y cubrió todo el este, debido a la dirección del viento.

La fumarola, de un tono gris a negro en el centro, destacaba entre el cielo azul.

En ese sitio también caía el polvo fino proveniente del volcán, aunque pobladores no prestaron atención.

Félix Ramírez, vendedor de pollo, sostuvo que en su pueblo no temen al incremento de actividad del Popocatépetl.

Incluso, afirmó, ya es una «tradición» o «costumbre» que cada determinado lapso venga este tipo de incidentes.

«Estamos bien, no hay nada de lo que debamos temer», sostuvo.

«Ya estamos acostumbrados a esto, siempre ha pasado desde que inició su actividad, así que no nos asusta, solamente hay que estar atentos y ya, pero está dentro de lo que hemos visto en otros años, vaya es una ‘tradición’, algo que conocemos», insistió.

En Santiago Xalitzintla, la segunda localidad más cercana al volcán -después de San Pedro Benito Juárez, en Atlixco-, además de que podía observarse la columna de cenizas, también era notorio un estruendo que provenía de las entrañas del coloso.

Elementos de la Policía Estatal, apoyados por municipales, colocaron un retén a la salida de la localidad a fin de impedir el paso de turistas con dirección al albergue de media montaña.

Solamente se permitió el tráfico de usuarios locales, como una medida de protección, ya que, con el cambio en el semáforo de alerta volcánica a color amarillo fase III, se impide que se acerquen a 12 kilómetros del cráter.

Bruma en carreteras

En diferentes carreteras de la zona aledaña al volcán, la presencia de ceniza sobre la carpeta asfáltica propició una bruma que, en distintos tramos, causó baja visibilidad para los usuarios.

En la vía que conecta a San Pedro Cholula con Nealtican y San Nicolás de los Ranchos, rumbo a Paso de Cortés, con el paso de los vehículos se formaba una polvareda, por momentos suspendida en el ambiente.

En la Recta a Cholula, así como en la Autopista Puebla-Atlixco y en la Autopista México-Puebla -en el tramo del Puente de la María hasta el acceso por el estadio Cuauhtémoc- igualmente se constató la ceniza volcánica.