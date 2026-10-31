La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, invita a revisar una de las trayectorias políticas más trasendentes del México contemporáneo. Su figura estuvo marcada desde el nacimiento por el peso histórico de su padre, el general Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940.

Nació precisamente el año en que su padre llegó a la Presidencia. Creció, por tanto, en una casa donde la política no era un asunto lejano, sino parte de la vida cotidiana.

Cuauhtémoc heredó una tradición política que buscó mantener vigente. El cardenismo fue para él algo más que un recuerdo familiar: representaba un proyecto de nación con un Estado activo y comprometido con el desarrollo social. Con esa referencia construyó su propia identidad política, aunque también tuvo que enfrentar el desafío de dejar de ser solamente el hijo de un expresidente.

Por ello, su carrera comenzó lenta. Hasta los 42 años pudo ser senador por Michoacán, tres meses duro en el cargo, ya que fue invitado a ser subsecretario Forestal y de la Fauna, para que en 1980 fuera gobernador de Michoacan. Tenía 52 años en el momento decisivo de 1987, cuando encabezó, junto con otros militantes, la Corriente Democrática dentro del PRI. La inconformidad con los mecanismos de selección de candidatos y el rumbo que había tomado el partido terminó en una ruptura.

Esas elecciones de 1988 marcaron su trayectoria. Los resultados oficiales dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, pero la caída del sistema de cómputo y las denuncias de fraude dejaron una profunda desconfianza. Cárdenas no llegó a la Presidencia, pero su movimiento contribuyó a abrir una etapa distinta en la política mexicana. Hizo de aquella inconformidad un proyecto presidencial. Construyó un movimiento, impulsó un frente electoral y, después, un partido. También desarrolló una propuesta política que recuperaba principios del cardenismo, adaptándolos a las circunstancias del tiempo.

Quería llegar a la Presidencia de la República y encontró frente a sí un sistema político que no estaba dispuesto a facilitar una competencia en condiciones de igualdad.

Romper con el PRI después de haber formado parte de él fue una decisión política de enorme importancia, podria decirse que fue una de las semillas para el nacimiento de la democracia mexicana. Cárdenas fue uno de los protagonistas de esa transición, su lugar en ella es reconocer que ayudó a desafiar un régimen que parecía invencible.

Por años fue el principal referente de la izquierda mexicana, pero con el paso de los años también llegaron las diferencias con otro referente. En su libro, Sobre mis pasos (2010), al recordar la elección de 2000, señaló que su campaña presidencial y la de Andrés Manuel López Obrador por la Jefatura de Gobierno se condujeron por separado, como si no pertenecieran a una misma opción política. Las fracturas del PRD terminaron por debilitar parte del proyecto que él había contribuido a construir.

Cárdenas tuvo contradicciones y límites. Como otros dirigentes, pudo quedar atrapado por el peso de su propia trayectoria y por las expectativas que despertaba su apellido. Su figura también fue desplazada del centro de la discusión pública por nuevos liderazgos. Sin embargo, nada de eso borra su aportación.

La memoria histórica no debe convertirse en una competencia de popularidades. Cuauhtémoc Cárdenas no consiguió ser presidente, pero contribuyó a que México dejara de ser un país donde la alternancia parecía imposible. A veces, quienes abren el camino no son quienes llegan al destino. Eso no debería condenarlos al olvido.